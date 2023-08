Las picantes confesiones de Diego y Yanina Latorre sobre los celos y fidelidad en sus 30 años juntos 

Yanina Latorre - Diego Latorre le habilita un permitido a Yanina - captura LAM.jpg

Al tiempo que Yanina admitió que “eso es verdad", así como disparó picante: "Diego, son 30 años. Si no apareció nada, o el tipo es un genio, o yo soy buenísima también. Yo no creo en la fidelidad total, pero siempre digo que –aunque Diego no me crea- yo soy fiel, no por buena sino por comodidad porque no tengo ganas de tener un quilombo más en la vida, nada más que por eso”.

En tanto, frente a filosa consulta de Pochi -la instagramer de Gossipeame- sobre si perdonaría una infedlidad, Diego Latorre confesó más sincero que nunca: “Pero está bien. Con todo el derecho, puede tener una cosita por ahí. Una aventurilla si le perdonaría”, por lo que su mujer reaccionó pícara, entre risas, con un “¡Gracias, lo anoto!”.

Las fotos de las paradisíacas vacaciones de Diego y Yanina Latorre por Europa

Durante las recientes vacaciones de invierno, Yanina y Diego Latorre se hicieron una escapada a España junto a su hijo Dieguito. La familia visitó Madrid, las islas Menorca y Mallorca, y luego disfrutaron de las playas de Ibiza.

Y manteniendo su interacción en sus redes sociales, la panelista de LAM (América TV) compartió con sus seguidores las increíbles fotos de su viaje por el país europeo. Hay de todo: fotos de playas bellísimas, imágenes de típicos edificios amarronados de las ciudades españolas y capturas de caminatas por pueblitos encantadores.

La rubia, además, aprovechó sus redes para mostrar sus distintos looks, ideales para afrontar las altas temperaturas del verano europeo. Yanina lució distintas bikinis super cancheras y vestidos frescos y elegantes.

En tanto, desde sus Instagram Stories, la pareja fue subiendo día a día las distintas aventuras que vivieron en el viejo continente para mantener al tanto a sus fanáticos.

