El mega festejo de cumpleaños para Furia de Gran Hermano: la histórica convocatoria

Desde las redes sociales, los seguidores de Furia se convocan para esa fecha estar presentes en el histórico Obelisco porteño y aspiran a una "juntada masiva".

furiaa.jpg

El punto de encuentro será en la Plaza San Nicolás y celebrar allí el cumpleaños de la popular participante del reality de Telefe con mucha buena onda.

"Festejamos el cumple en el Obelisco. Juntada masiva. Traé algo para compartir, buenas vibras, globos, música y podes venir lookeado", sostiene en flyer que se viralizó en las redes sociales.

En el mismo se mencionó a la cuenta oficial de Instagram de Furia y se denomina al grupo Team Furia. Se viene un cumpleaños especial para ella mientras sigue en la casa.

La invitación ya se viralizó. A esperar la fecha.

furia cumpleaños flyer.jpg

Furia y Manzana analizaron el juego de Sabrina tras su regreso a Gran Hermano: "La veo muy..."

En las últimas horas los participantes Furia y Manzana comenzaron a descubrir la estrategia de juego de Sabrina, quien ingresó nuevamente a la casa de Gran Hermano por el beneficio del Golden Ticket.

Lo cierto es que mientras estuvo fuera de la casa, Sabrina expuso que su estrategia de juego en caso de entrar nuevamente sería aliarse con Lisandro y Agostina para poder derrotar a Furia. Sin embargo, esto nunca se pudo llevar a cabo ya que ambos quedaron fuera de juego días antes de ingreso.

“Sabrina es buenísima, tiene una cara de orto como diciendo la pu… madre y ahora como gano este juego”, deslizó Furia en una conversación a solas con Manzana en el gimnasio.

De acuerdo con su compañera, el streamer señaló: "La veo muy rara...". “Para mí vino a disparar y le salió re mal. Esto te iba a decir, en el juego de recién me dijo hija de pu… porque simplemente me puse y le gané el lugar. Encima yo no puedo contestar, ya estoy denegada”, aseguró la entrenadora.