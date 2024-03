Furia y Manzana analizaron el juego de Sabrina tras su regreso a Gran Hermano: "La veo muy..."

De esta forma, la joven se quedó sin grupo dentro del reality y no fue bien recibida por el esto de los participantes. Así las cosas, su estado de ánimo no pareciera ser el mejor y sus compañeros lo notaron inmediatamente.

“Sabrina es buenísima, tiene una cara de orto como diciendo la pu… madre y ahora como gano este juego”, deslizó Furia en una conversación a solas con Manzana en el gimnasio.

De acuerdo con su compañera, el streamer señaló: "La veo muy rara...". “Para mí vino a disparar y le salió re mal. Esto te iba a decir, en el juego de recién me dijo hija de pu… porque simplemente me puse y le gané el lugar. Encima yo no puedo contestar, ya estoy denegada”, aseguró la entrenadora.

Filtran un nuevo video de Sabrina Cortez de Gran Hermano al borde de la censura

Sabrina Cortez es un personaje generó opiniones encontradas. Si bien en un primer momento parecía haberse ganado el cariño del público, con el tiempo las cosas fueron cambiando y hoy en día recibe muchas críticas en las redes.

Por esta razón, la joven había sido eliminada de Gran Hermano (Telefe) por el voto del público y actualmente su vuelta a la casa en el repechaje no causó simpatía en la audiencia.

Así las cosas, mientras la influencer continúa dentro de la casa más famosa del país y está aislada de lo que sucede en el exterior, en las redes comenzaron a viralizar un video de ella muy subido de tono.

En el clip, se puede ver a Sabrina en el baño moviendo su cabeza detrás de un vidrio empañado, y lamiéndolo de forma tal que pareciera simular estar practicando sexo oral.