El mensaje al oído de Furia a Catalina al despedirla en Gran Hermano 2023: su contundente gesto

Embed

Lo cierto es que Furia no reaccionó a los gritos y haciendo gestos a las cámaras, tal como lo hizo frente a la salida de Joel, sino que por el contrario tuvo un gesto cariñoso con su competidora.

Así, en medio de la despedida Juliana abrazó a Cata, le dio un beso en la mejilla y le habló al oído en un segundo abrazo, en el que le hizo saber: “Te amo, boluda”. Frente a esta declaración de paz, Gorostidi le respondió emocionada: “Yo también”.

Ahora habrá que esperar a que Furia salga de la casa para ver si, ya fuera de competencia, las chicas aclaran sus entredichos y construyen una sincera y verdadera amistad.

Abrazo Furia y Catalina -eliminación GH2023.jpg

El comentario racista de Furia contra Martín Ku que indignó a los fans de Gran Hermano

La participante más polémica de la casa de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione, hizo un comentario racista sobre las personas con nacionalidad china e indignó a todos en las redes.

Durante una conversación con el jugador Emmanuel Vich, Furia escuchó la voz de Martín Ku, quien se encontraba en el dormitorio hablando con otros compañeros, lanzó: "Pueden cerrar la puerta para que se calle este chino de mie... insoportable".

Furia y Martín Ku_Gran Hermano.jpeg

Ahí, la tatuada opinó sobre la comunidad china y disparó: "No sé cómo mi papá aguantó tantos chinos. No sé... pero los quería mucho. Son insoportables, se creen el centro del mundo y no".

Los televidentes de Gran Hermano no tardaron en reaccionar en las redes al desubicado comentario y opinaron: "Además de gordofóbica ahora es xenófoba. Esta mina es un constante derrape"; "Qué horror que gente así siga adentro de la casa"; "Está totalmente desquiciada" y "No les va a quedar otra que sacarla hoy, está descontrolada".