Furia vs. Catalina: así se vivió la gala de eliminación de Gran Hermano más feroz de esta edición

Al comienzo del programa de este lunes, el conductor Santiago del Moro adelantó que esta edición “superó en votos a la final de Marcos Ginocchio”, que ocurrió en marzo del año pasado.

Más adelante, pasó Catalina al confesionario para hablar de la rivalidad que tiene con su exaliada y aseguró: "Ella está condicionando el juego de todos. No le gustó que la casa me acepte como una líder”. En tanto, Furia -adentro del confesionario- expresó: "Pero la diferencia de las dos es que yo vine para ganar un premio y ella está para estar sentada en un sillón discutiendo con gente”.

Minutos después de la medianoche, el presentador finalmente anunció que Catalina quedó eliminada de la casa más famosa del país. "Hubo casi de 10 millones de votos. Catalina se fue con el 57,1 por ciento de los votos y Furia se quedó con el 42,9 por ciento", detalló el conductor.

El comentario racista de Furia contra Martín Ku que indignó a los fans de Gran Hermano

La participante más polémica de la casa de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione, hizo un comentario racista sobre las personas con nacionalidad china e indignó a todos en las redes.

Durante una conversación con el jugador Emmanuel Vich, Furia escuchó la voz de Martín Ku, quien se encontraba en el dormitorio hablando con otros compañeros, lanzó: "Pueden cerrar la puerta para que se calle este chino de mie... insoportable".

Ahí, la tatuada opinó sobre la comunidad china y disparó: "No sé cómo mi papá aguantó tantos chinos. No sé... pero los quería mucho. Son insoportables, se creen el centro del mundo y no".

Los televidentes de Gran Hermano no tardaron en reaccionar en las redes al desubicado comentario y opinaron: "Además de gordofóbica ahora es xenófoba. Esta mina es un constante derrape"; "Qué horror que gente así siga adentro de la casa"; "Está totalmente desquiciada" y "No les va a quedar otra que sacarla hoy, está descontrolada".