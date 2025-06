El papá de Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi por la polémica del colegio de las hijas: "Violento"

Mauro Icardi y Wanda Nara.jpeg

En esa línea, Andrés Nara marcó: "Cuestionaron a la directora de unos los colegios más prestigiosos porque dijeron cómo lo van a llamar al juez para ver a quién se lo dan. En una situación tan delicada de las nenas cuestionadas judicialmente, obvio, ¿a quién le va a preguntar la directora? A la madre que va a decir que 'no se lo den' y al padre que va a decir 'me los llevo'. De los dos sectores cada uno va a defender su parte. La directora, con mucho criterio, le preguntó al juez y el juez dijo no se la den".

Y fue letal contra Icardi: "Mauro tenía que dar un examen psicológico que no se presentó y es de público conocimiento que hizo cualquier cosa cuando fue a Nordelta y la Justicia le dijo que esté él solo y estaba con la China, que las chicas no la quieren ver, con más personas y encima le decía a las nenas que no digan nada".

"El juez ve todo eso. Después el escándalo del ascensor con los perritos. Las nenas no quieren ver semejante episodio que sufrió la madre, ellas llorando, él tironeando, un desastre que se podía haber solucionado llevando los perritos. No, él quiso ese conventillo", continuó furioso.

El padre de Wanda siguió marcando su enojo con Mauro Icardi: "Se suma que yo hablé con las nenas y él les dijo: 'nos vamos a ir a Turquía', que quiere decir no ver más a los hermanos, la familia, no ver más a la madre, sus primos. Ellas viven en la Argentina y disfrutan acá. Él como no tiene criterio y es incoherente, ¿Qué hace? Les manifiesta a las nenas que se las lleva a Turquía".

Andrés Nara cerró apuntando también contra la defensa legal del futbolista: "Otra total incoherencia: la abogada cuestiona al juez y dice: el juez tomó con rapidez la decisión, lo cuestiona, no está de acuerdo con el juez. Me ponen a mí que tuve violencia de género. Mi ex, que supuestamente era la víctima, no hizo ninguna denuncia y jamás dijo que yo le pegué o hubo violencia pero así y todo me comí un proceso y me quiere tildar de violento para salvaguardar a un realmente violento, que es ese Mauro, porque Wanda lo denunció porque se ve todo lo que hace con los animales, etc. Esto es una locura".

Andrés Nara

Denuncia por desamparo de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi: gritos y llantos en el colegio

La conductora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre, contó los detalles de la escandalosa denuncia por desamparo de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Todo el drama empezó el martes cuando el colegio de las nenas mandó un mail a Wanda y Mauro", comenzó diciendo la rubia en su programa.

Acto seguido, leyó el correo que recibieron los mediáticos: "Frente a las circunstancias de que ninguno de los dos padres se encuentra en el país, les enviamos nuevamente el formulario para que nos notifiquen a la máxima brevedad posible quién ocupa el rol de guarda de los menores".

"Intentamos comunicarnos telefónicamente con el contacto de emergencia consignado por ustedes, la señora Nora Colosimo, y no atendió el teléfono. Al mismo tiempo nos comunicamos con el segundo contacto de emergencia, la señorita Lucía Oliver, quien nos manifestó que no trabaja más para la familia", continuó leyendo el mail la comunicadora.

"Wanda, desde Ibiza, contesta que los encargados de cuidar a las chicas eran Andrés Nara, quien acaba de revincularse con Wanda, y Zaira Nara", siguió Yanina.

Luego, Latorre reveló que el futbolista inició una denuncia de desamparo de las niñas y explicó: "En la denuncia dice 'da cuenta del absoluto desamparo en el cual se encuentran las menores, todo ello de manera inaudita, injustificada y reprochable a los funcionarios judiciales que tienen la obligación de velar por la protección y sanidad mental y espiritual de las niñas, quienes a todas luces, por temor al escarnio público que pueda ejercer la mediática señora Wanda Nara, se posicionan en un escenario de limitación que solo perjudica la salubridad de dos niñas de 8 y 10 años'".