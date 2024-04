Escándalo total: pescaron a Lucía de Gran Hermano con el novio de Zoe en una situación íntima

Incluso, tras salir su eliminación de la casa más famosa, la joven salteña confirmó su separación de Virginia, con quien estaba en pareja hace algunos años.

Lo cierto es que en el video en cuestión que se conoció hace poco se ve a la morocha bailando a puro ritmo con dos hombres en una casa y uno de ellos era el novio de Zoe.

El video obviamente generó todo tipo de comentarios entre los fanáticos del reality y habrá que ver cómo lo toma Zoe una vez que termine su participación en el programa.

“¿Qué hace juntándose con los novios o familiares de los q están adentro?”, “¿Rosina ya habrá saltado?”, “Tanta gracia como Zoe el novio”, y “Chongaso el de Zoe”, fueron algunos comentarios de los usuarios que opinaron sobre el polémico video en cuestión.

Lucía Maidana confesó cuánto influyó su relación con Rosina en Gran Hermano para terminar con su novia

Luego de algo más de un mes fuera de la casa de Gran Hermano 2023, Telefe, Lucía Maidana habló a las claras sobre los verdaderos motivos de su separación, y sobre todo cuánto tuvo que ver su relación con Rosina Beltrán dentro del reality.

De novia con Virginia desde hacía tres años, la ex hermanita salteña le puso fin a su relación ni bien salió del programa, donde precisamente conoció a la uruguaya con quien entabló una relación tan profunda, al punto del enamoramiento aparentemente de ambas.

Así las cosas, entrevistada en Entrometidos en la tarde, Net tv, Carlos Monti le hizo ver a la futbolista un video de la uruguaya hablando con Zoe sobre la ansiedad por volver a verla.

Fue así que la salteña confió: “Cuando salí, yo hablaba mucho de ella y ella no hablaba nada de mí. Entonces, se me atacaba mucho. Decían que esto era solo de mi parte. Pero ahí está claro que es mutuo y que solo las dos sabíamos lo que pasaba adentro de la casa. Nos queremos mucho”.

"¿Tu fuerte relación con Rosina adentro de la casa tuvo que ver con que tu relación de afuera se terminara?", fue la inmediata consulta a la ex participante que no dudó en admitir que efectivamente "Sí tuvo que ver". "Yo salí con otra cabeza de la casa, salí muy cambiada. En la casa estás mucho tiempo al pedo, pensás muchas cosas. Entonces, sí, tuvo mucho que ver", reafirmó.

De esta manera, ante la consulta de si está dispuesta a empezar algo con ella, Lucía Maidana fue cauta. “Cuando salís no tenés tiempo ni para mirar una serie, estás muy a full. Cuando salga sé que no va a pasar más que el ser muy amigas. Ella va a estar muy a full. Tampoco me quiero ilusionar”, deslizó y concluyó: “Quiero que salga y hablar bien. El cariño está y siempre va a estar. Nos queremos muchísimo”.