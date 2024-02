Lucía confirmó su separación de su novia y reveló si fue por Rosina de Gran Hermano

"¿Es así Lucía o no? No se si es por a Rosina...", agregó la periodista de forma picante ya que la participante tuvo un gran acercamiento dentro de la casa con su compañera uruguaya Rosina Beltrán.

Sin embargo, en primer lugar, la salteña aclaró: “Es algo muy reciente, salí hace cuatro días y es todo un proceso porque era una relación larga. Igualmente tenemos muy buena relación”.

Por otra parte, volviendo al tema de Rosina, le consultaron si estaría dispuesta a avanzar con ella en caso de entrar nuevamente a la casa y ahora soltera.

"Voy a hacer lo que me salga en el momento, pero tengo muchas ganas de verla, la extraño mucho", contestó la joven y confirmó que sentía un gran interés por la uruguaya dentro de la casa.

Se supo el verdadero motivo por el que Lucía Maidana quiere volver a la casa de Gran Hermano

Lucía Maidana quedó eliminada el último domingo en Gran Hermano (Telefe), y sus aliadas, Zoe Bogach y Rosina Beltrán, sufrieron muchísimo su salida.

Además, los internautas 'shippearon' a la salteña con la uruguaya, sobre todo cuando Lucía -antes de abandonar el reality- le dijo a Rosina que tenía 'algo importante que decirle' si es que se quedaba en el juego. Cabe aclarar que Maidana tiene novia.

A días de que se haga el repechaje, Lucía comenzó a hacer campaña y afirmó que si entrara nuevamente al reality le diría a Rosina el misterioso mensaje que no pudo expresarle, y, según los seguidores, sería una supuesta declaración de amor.

En la últimas horas, la exparticipante aseguró en una entrevista: "Obvio que quiero volver por Rosi. Es una de las razones más fuertes. No sé si siente lo mismo o no, me gustaría que cuando salga, diga su versión de las cosas sobre lo que pasó con Joel. Ellos tuvieron una historia en el pasado y se encontraron dentro de la casa".

"¿Vieron cuando te peleás con tu novio y sentís que no dijiste esto o lo otro? Bueno, me siento así. Quiero decirle a ella lo que tenía para decirle", agregó.