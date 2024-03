Lucía Maidana confesó cuánto influyó su relación con Rosina en Gran Hermano para terminar con su novia

Así las cosas, entrevistada en Entrometidos en la tarde (Net tv), Carlos Monti le hizo ver a la futbolista un video de la uruguaya hablando con Zoe sobre la ansiedad por volver a verla.

Lucía sobre Rosina GH - Captura Entrometidos.jpg

Fue así que la salteña confió: “Cuando salí, yo hablaba mucho de ella y ella no hablaba nada de mí. Entonces, se me atacaba mucho. Decían que esto era solo de mi parte. Pero ahí está claro que es mutuo y que solo las dos sabíamos lo que pasaba adentro de la casa. Nos queremos mucho”.

"¿Tu fuerte relación con Rosina adentro de la casa tuvo que ver con que tu relación de afuera se terminara?", fue la inmediata consulta a la ex participante que no dudó en admitir que efectivamente "Sí tuvo que ver". "Yo salí con otra cabeza de la casa, salí muy cambiada. En la casa estás mucho tiempo al pedo, pensás muchas cosas. Entonces, sí, tuvo mucho que ver", reafirmó.

De esta manera, ante la consulta de si está dispuesta a empezar algo con ella, Lucía Maidana fue cauta. “Cuando salís no tenés tiempo ni para mirar una serie, estás muy a full. Cuando salga sé que no va a pasar más que el ser muy amigas. Ella va a estar muy a full. Tampoco me quiero ilusionar”, deslizó y concluyó: “Quiero que salga y hablar bien. El cariño está y siempre va a estar. Nos queremos muchísimo”.

Embed

El sincericidio de Rosina al pensar en una posible vuelta de Lucia a Gran Hermano: "¿Cómo hago?"

Luego del ingreso de Lisandro a la casa de Gran Hermano (Telefe) durante la sección de congelados, los hermanitos quedaron expectantes ante la posibilidad de que en los próximos días pueda ocurrir lo mismo con otro ex participante.

Analizando que participantes podrían llegar a ingresar, Rosina y Zoe se ilusionaron con la posibilidad de ver nuevamente a Lucia Maidana. Sin embargo, la uruguaya luego admitió que preferiría otro tipo de encuentro.

"¿Sabés lo que estaba pensando? Si meten a Luchi en un congelados es una cagada, porque ¿cómo hacés para aguantarte de no abrazarla y no hablarle? Yo quiero que entre y que ese reencuentro sea 'el reencuentro'. ¿Entendés? Sino me tengo que quedar así, dura", reconoció Rosi.

Embed

Al escuchar el pensamiento de su amiga, Zoe trató de consolarla y deslizó: "Lo pueden tener afuera igual...". "Bueno, sí. Mejor, mucho mejor. Tenés razón. Es verdad. Pero, igual, tremendo desafío, quieta...", insistió Rosina.

"Me puedo llegar a volver loca si la meten en un congelados. Tremendo, raro. A parte imaginate que viene, me habla, me dice algo. ¿¡Cómo hago!? Me enloquezco. Voy a tener que estar atada...", agregó.