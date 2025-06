Fabián Mazzei reveló la triste historia del bebé que perdió con Araceli González: "Lo viví mal"

Embed

Y reconoció cómo lo afectó ese triste momento y que tenía ganas de ser padre: “Yo no lo viví bien, lo viví mal porque era como que me hubiese gustado en ese momento, no me importaba nada. No me importaba la situación, no me importaba el entorno, no me importaba nada”.

“También la vida a veces nos juega una pasada así y uno lo tiene que aceptar”, explicó con entereza Fabián Mazzei.

En ese sentido, admitió el gran lazo que formó con Toto Kirzner, hijo de Araceli González y Adrián Suar, quien por entonces era niño y fue él quien les insistió para que se casen.

"Flor (Torrente) ya era grande, tenía 18 años, es diferente el vínculo con ella. Toto tenía 8 años y hoy es un hombre, teníamos una conexión de escuchar música, él me enseñaba cosas, mirábamos la tele juntos...", recordó Fabián Mazzei.

Murió una de las actrices de Nano, la novela que encabezaron Araceli González y Gustavo Bermúdez

La Asociación Argentina de Actores informó este domingo que María Maristany murió a sus 95 años. La artista había participado en exitosas telenovelas, entre ellas, en Nano, la ficción de 1994, que protagonizaron Araceli González y Gustavo Bermúdez.

"Con profundo pesar, despedimos a la actriz, escritora y directora teatral María Maristany, afiliada a la Asociación desde hace 71 años", expresó la entidad en un comunicado.

Además, agregaron: "Llevó adelante una extensa trayectoria en teatro, radioteatro, televisión y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos".

También anunciaron que la despedida será este lunes, a las 11.15, en la capilla del Cementerio de la Chacarita, y sus restos serán trasladados al panteón de actores.

María Maristany, cuyo nombre real era Irma Leticia Barrese, nació el 10 de septiembre de 1929 en la Ciudad de Buenos Aires. La actriz trabajó en varias ficciones televisivas como Yolanda Luján, Nano, La extraña dama, Mamitas, El coraje de querer, Que Dios se lo pague, Yo compro esta mujer, Celeste, 90-60-90 Modelos, La bonita página y Verónica, el rostro del amor, entre otros.

En teatro, se destacó en numerosas obras, entre ellas, Panorama desde el puente, Jezabel, Luz de gas, La mujerzuela respetuosa, A puerta cerrada, La loca del cielo. Como directora, presentó Mujeres solas.

Por otro lado, la artista escribió la novela De amor también se muere y además presentó cinco obras de teatro que fueron estrenadas, entre las que se destaca Juana de Pompeya.