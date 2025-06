Fue primicia: confirman cuándo finaliza el programa de Viviana Canosa en El Trece

Embed

Asimismo, sobre si ella quiere seguir con el programa o está de acuerdo con levantarlo, consultó entonces una de las integrantes de Bondi, Riva Roy fue directo: "Lo que te hace el ego no es decir 'sí, yo quisiera seguir pero me lo levantan'. La gente de este medio tiene un problema de ego muy grande y no va a admitir eso".

"Qué es lo que va a decir Viviana, y ya lo está diciendo: 'yo no siento libertad, siento más libertad en el stream, no vibro con la tele'", continuó. Y en ess momento la comparó con Mario Pergolini, quien 16 años atrás despotricó contra la tele "y ahora va a estar en la tele".

"Siempre adecúan lo que quieren a lo que les sucede. El programa no va a terminar en julio porque ella vibra más con el stream, va a terminar porque lo levanta Artear", concluyó tajante.

En tanto, Ángel de Brito informó desde su cuenta de X (ex Twitter) que esta semana Canosa se ausentará tres días y reveló quién se hará cargo de la conducción, al menos estas tres ediciones: “Este miércoles, jueves y viernes, María Belén Ludueña reemplaza a Canosa porque Viviana tiene el Bat Mitzvá de la nena y arregló con el canal esos tres días para el festejo”.

Noticia en desarrollo.