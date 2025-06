¡A los gritos! Así fue el nuevo y duro cruce al aire entre Mariana Brey y Nancy Pazos

Claro que Pazos no se quedó callada, y arremetió: "No. No es que no lo puedo soportar pero no se te puede contestar porque no hacés un punto y aparte. Te gritan a lo bestia por la cucaracha y no parás. Me la saco para que puedas callarte".

A esa altura de la más que tensa discusión, Mariana Brey exigió "un límite" y disparó picante: "¡No puede callarse!", a lo que Pazos la fulminó fuera de sí: "¿Querés victimizarte más? Dale, hablá. Tené tu minuto de gloria".

Nancy Pazos expuso lo peor de Mariana Brey con un video contundente: "Basta de mentiras"

En su cuenta de Instagram, la periodista Nancy Pazos compartió un fragmento de una discusión al aire con Mariana Brey en A la Barbarossa (Telefe).

Todo se generó el caso de una mamá y su bebé, de once meses, que quedaron en medio de una persecución policial. La niña murió y la mujer está internada, peleando por su vida.

En el programa de Georgina Barbarossa, Mariana Brey preguntó por qué la policía no disparó por la espalda a los delincuentes. El planteo de la panelista despertó la inmediata reacción de Nancy Pazos y Paulo Kablan.

En su Instagram, Pazos publicó un descargo contundente. "Como pasa diariamente una vez más hoy en la mesa más caliente de la televisión argentina en @alabarbarossa se discutieron los temas del día. Indudablemente uno de esos temas era el asesinato de Sofía la beba de once meses que murió en brazos de su mamá el fin de semana en medio de una persecución policial y cuya madre pelea por su vida", comenzó diciendo.

"Por lo que se vio en el operativo todo se hizo correctamente. Pero de golpe se pone como hipótesis que hubiera pasado si la policía le dispara por la espalda a alguno de los delincuentes que huyeron", siguió.

Pazos realizó una fuerte acusación contra Brey. "Mariana Brey estaba leyendo letra que le mandaron por WhatsApp (como habitualmente hace) y terminó sacando una conclusión tan errónea y extemporánea que el primero en ubicarla fue Paulo Kablan. Claro. Cuando repetís como loro no tenes conciencia de lo que decís. Y es lo que sucedió minutos después cuando ni siquiera se acordaba que la palabra acribillar la había usado tres veces a falta de una!!!! Pero ella ni registro!!! ‍", advirtió.

Y finalizó: "Las mentiras de TikTok de los libertarios hay que combatirlas por el bien de todos. Y se hace con sus propias armas. Para acribillar la ignorancia y la violencia institucional que quieren ejercer. Desde ya gracias si lo compartís. Por el bien de nuestra democracia. Basta de discursos de odio. Basta de mentiras en la cara".