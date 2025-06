Adrián Pallares durísimo con Yuyito González tras su furia contra la prensa: "Se le volaron los pajaritos"

"No tengo conversación off the record con ningún periodista, sépanlo", advirtió firme. Y siguió con su enojo con la prensa local: "No me cae bien que estés en la puerta de mi casa o del canal. No me expongo a las preguntas que en general son maliciosas, mete púas o generar problemas, yo no estoy en esa, a ver si la entienden".

"Cuando quise compartir mi vida privada me hicieron bullyng, así que conclusión: chau, se terminó", finalizó su furioso descargo al aire en Empezar el día (Ciudad Magazine).

Tras ver la arremetida de Yuyito González contra la prensa de Argentina, Adrián Pallares le contestó firme desde Intrusos (América Tv): "No sé dónde se la calumnió. Tuvo 42 años una muy linda relación con la prensa, ¿y ahora cambió todo?", comenzó.

"Yo creo que la cambió en algún momento fue ella en su periodo de ser la primera dama virtual de este país y ahora que volvió otra vez al llano me parece que alguno le está cobrando alguna factura", continuó el conductor.

"En algún momento me parece que se le volaron los pajaritos", añadió picante Pallares. Y Rodrigo Lussich añadió: "Ser la novia del presidente trae incorporado un combo que vas a estar expuesta. La pelusa viene con el durazno, no hay manera de que zafes".

"Los que estaban a favor del presidente también la criticaban, no la defendía nadie, la atacaban de todos lados", concluyó Adrián Pallares.

yuyito gonzalez enfurecida con la prensa intrusos.jpg

Así fue el incómodo encuentro entre Yuyito González y Fátima Florez en el aeropuerto: el video

En LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito contó cómo fue el incómodo encuentro entre Fátima Florez y Yuyito González en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

"Ellas se odian"; "Se encontraron en Ezeiza, situación hamburguesa, situación viaje"; "Compartieron un amor, la menos talentosa de las dos es la última, la más talentosa fue la anterior" e "Iban hacia Miami, una va a un encuentro y otra va a recibir un premio", fueron algunas de las pistas que lanzó De Brito.

Acto seguido, el presentador reveló: "Las que se encontraron en Ezeiza en la hamburguesería son Fátima Florez y Yuyito González".

Mientras mostraban las imágenes del encuentro de las rubias, Ángel describió: "Yuyito estaba total denim y Fátima de negro".

Y sumó: "El saludo fue breve y cordial pero no se soportan, no se bancan, no se quieren".