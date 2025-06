Lali Espósito reveló por qué se identifica más con Moria Casán que con Susana Giménez: "Es la diva que..."

Lali también habló de sus dos shows en Vélez y de la conexión especial que tiene con Moria Casán: "La verdad que la rompimos en Vélez y Moria fue una gran invitada, la amo", señaló.

Al ser consultada si piensa en componer un tema a otra de las grandes divas del país, como lo es Susana Giménez, respondió: "No se me ocurrió qué frase de la Su usar, ella tiene muchas buenas así que por qué no hacer canciones para las divas de nuestro país. Moria quizás es la diva que más me inspira y que yo más sigo. Entonces se nos ocurrió este 'Quiénes son?' y decí que ella se copó y que vino a los dos estadios. En septiembre la voy a volver a invitar. Va a estar con los teatros, pero ojalá pueda volver porque sé que le encantó la experiencia".

El romántico posteo de Pedro Rosemblat para Lali Espósito tras su show en Vélez: "Viva Lali"

Pedro Rosemblat compartió este domingo un romántico mensaje para Lali Espósito luego de haber dado el primero de sus dos recitales en el Estadio Vélez Sarsfield.

“En el país más futbolero del planeta hay una ciudad que alberga la mayor cantidad de estadios en el mundo. No hay fecha, pero una cancha está llena. Donde suelen ubicarse los arcos hay un escenario. Y en el medio de ese escenario hay una mujer. La luz le rebota diferente”, comenzó escribiendo el fundador del streaming Gelatina en una historia de Instagram.

“El día en que se repartieron las virtudes llegó temprano. Se las llevó todas. La fuerza, el carisma, el talento, la belleza. Prefirió no acumular centímetros. Todo condensado en un metro y medio y pocas monedas”, siguió.

Y siguió: “Son felices, cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual. Son felices, cuando la ven, sus amigos, que son también sus compañeros de trabajo y su familia”.

Por último, Rosemblat expresó: “Dice que no es cantante, pero canta. Dice que no es bailarina, pero baila. Dice que no es actriz, pero actúa. Debe ser argentina. Por suerte”.