Filtaron un video picente de Wanda Nara con un hombre y aseguran que es Leandro paredes

Wanda Nara aclaró si tuvo un romance con Hakimi, el jugador del PSG: "Estoy..."

Este jueves Wanda Nara se comunicó con LAM (América TV) luego de que se supiera que Mauro Icardi le inició una denuncia por desamparo de sus hijas.

En medio de su extenso descargo, la conductora de Bake Off Famosos habló de todo y también se refirió a los rumores de romance con el futbolista del PSG, Achraf Hakimi.

"¿Estuviste o no estuviste con Hakimi?", le preguntó el conductor Ángel de Brito. "No", expresó la rubia entre risas y agregó: "Me río porque todos los días sale una persona nueva, y hay un montón de nombres".

Luego, le consultaron quién la invitó a la final de la Champions League y ella respondió: "Tengo una muy buena relación con la gente del PSG".

Acto seguido, una de las angelitas quiso saber si le gustaba alguien. "Estoy disfrutando la soltería", sostuvo la cantante de Bad Bitch. Y aclaró: "No me gusta que me involucren en situaciones que no son. Nunca me metería con alguien que está en pareja. Lo hacen para generarme daño o lastimar".

Inmediatamente, De Brito le preguntó: "¿Con Keita (Baldé) estuviste después o antes que aparezca la China (Suárez) en la vida de Mauro?". "Están las fechas en las cámaras, fue después", afirmó la hermana de Zaira Nara.

Ahí, Yanina Latorre remarcó que el futbolista senegalés estaba casado en ese momento y Wanda se defendió: "Estaban viviendo en diferentes países".