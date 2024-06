Flor Jazmín Peña enfrentó los rumores de crisis con Nico Occhiato: el video

“Debe ser gente que no mira el programa porque con Nico hacemos como videollamada todos los días cuando hacemos el pase de un programa al otro, y a mí se me nota todo”, indicó con firmeza Flor Jazmín Peña.

Y agregó al respecto: “Si estuviese peleada, ustedes se darían cuenta porque yo no puedo disimular nada... Ni en pedo estamos peleados”.

“Desde que contamos que estamos juntos habrá salido como cinco veces que estábamos en crisis y peleados, pero ninguna de esas crisis fueron verdad”, continuó Flor Jazmín Peña.

Y dejó en claro sobre su relación con Occhiato: “Estamos hace muy poco tiempo como para estar en crisis. No me hubiera puesto de novia si discutiera tanto, ya no tengo 15. Para que se queden tranquilos”.

"PD: lo re extraño! Ya podría ir volviendo", agregó en el pie de su historia.

Ángel de Brito reveló el fuerte motivo de crisis entre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato

El conductor Ángel de Brito utilizó sus redes sociales y abrió la cajita de preguntas y respuestas en Instagram para responder algunas consultas de sus seguidores.

Entre esas preguntas, un internauta quiso saber de la relación de los conductores de Luzu TV, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato y la respuesta del presentador de LAM, América Tv, sorprendió a varios.

“¿Nico y Flor están peleados?”, preguntó un seguidor que notó que la pareja ya no se muestra unida en las redes sociales.“Picaflor”, respondió Ángel, haciendo referencia a la canción de la ex de él, Flor Vigna.

Cabe recordar que semanas atrás Peña y Occhiato fueron los protagonistas de una falsa boda en el Teatro Colón como evento promocional de Netflix para la popular serie Bridgerton.