El sugestivo silencio de Mirtha Legrand tras el revuelo por la denuncia de Viviana Canosa

En ciclo advirtieron que, tal vez, Mirtha no tenía intenciones de hablar sobre el juicio que le inició su ex chofer, Marcelo Campos.

El periodista Luis Ventura esbozó otra teoría que explicaría el motivo detrás de la negativa de la conductora de El Trece.

"Me parece que lo del chofer es algo secundario. Creo que el tema es Viviana Canosa. Y, en segundo lugar, Natacha Jaitt", sentenció el presidente de APTRA.

Mirtha Legrand dio su veredicto en el escándalo entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa: "Bastante agresiva"

Mirtha Legrand se metió de lleno en el escándalo entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa y el sábado en La Noche de Mirtha dio su opinión del tema, bancando fuerte a una de las protagonistas.

"El tema de la Canosa, me interesa la opinión de ustedes. Seríamos hipócritas si no hablamos del tema, toquémoslo", planteó la conductora a sus invitados.

Diego Sehinkman observó que "el tema es sensible" y pidió "esperar la solidez de la denuncia", a lo que Mirtha Legrand recordó: “Yo fui madrina del casamiento de Lizy, estuvo lindísimo".

Y remarcó: “Yo estoy muy intrigada, no sé bien quién tiene razón, si hizo bien en hacer estos comentarios la Canosa. No es habitual en televisión esto, que todos los canales, diarios, revistas, todo el mundo habla del tema, porque fue bastante agresiva".

Pablo Echarri, por su parte, fue duro con la periodista: "Para mí lo que hizo Canosa es un acto de crueldad de lo que nos tiene bastante acostumbrados, es su modus operandi, una forma de hacer periodismo...".

Pablo Echarri, por su parte, fue duro con la periodista: "Para mí lo que hizo Canosa es un acto de crueldad de lo que nos tiene bastante acostumbrados, es su modus operandi, una forma de hacer periodismo...”.

Y Mirtha Legrand cerró sobre la postura que tomó El Trece en este escándalo: "A mí lo que me intriga es que el canal siga con el tema. Este canal es un canal serio y siempre toma en cuenta ciertos temas… Nunca nos prohíben ningún tema, pero bueno, es un un canal importante y un diario importantísimo detrás también”.