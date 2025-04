El alarmante rating que hizo Viviana Canosa tras la firme bajada de línea que le hizo Adrián Suar

Por su parte, Cortá por Lozano lideró la franja con una media de 6.0 puntos. Además, el martes 22 registró 3.7 puntos y el miércoles 23, Canosa tuvo un promedio de 3.4 puntos de rating, otra marca que la ubica lejos de los 5.0 que consiguió el viernes anterior.

Otro detalles, fue el lunes 21 donce el ciclo de Viviana en vivo empató con el de Mariana Fabbiani; cuando tanto Canosa como DDM promediaron 4.0 puntos de rating. Habrá que ver si mantiene el piso o si el rating de Viviana Canosa sigue en baja en los próximos días.

Yanina Latorre explicó por qué cambió su postura sobre la denuncia de Viviana Canosa

Si hay algo que caracteriza a Yanina Latorre es que no tiene pelos en la lengua. Es así que tras una semana de escándalo mediático con Viviana Canosa y su grave denuncia de trata que involucraría a varios famosos, la conductora de SQP (América TV) decidió dejar de bancar a su colega del canal del solcito.

Lo cierto es que ante el pedido de pruebas, tanto de la sociedad como del medio en general, Canosa señaló que es la Justicia quien debe encargar de ello, motivo por el cual muchos comenzaron a mirarla de reojo.

De esta manera, Yanina Latorre sentó su postura frente al tema en el programa que conduce en las tardes del canal de Palermo y dejó en claro que decidió no involucrarse en el tema hasta tanto haya algo concreto. “Yo le creí y pensé que tenía pruebas, porque creo que nadie hipoteca su credibilidad por esto”, expresó de entrada.

Al tiempo que señaló: “Es muy delicada la denuncia como para hacer un show mediático, ella deja cosas en una nebulosa. A mí ella me dijo que tendría un video de ellos mirando pornografía infantil… hablé con Viviana y me decía que tuviera paciencia. Pero yo empecé a frenar cuando un día su abogado, al preguntarle de nuevo por las pruebas, me contestó ‘cuando hacés la denuncia, la investigación y la carga de la prueba le corresponde a la fiscalía". Y confió: "En ese momento me dije ‘estos dos no tienen nada’”.

“Inclusive yo hablé con Canosa y le pregunté si no la estarían operando, ella me dice que no la subestime. Pero creo que no lo hizo de mala fe, porque nadie se levanta en sus cabales y le dice a otro ‘pedófilo’ por cinco puntos de rating”, concluyó firme Latorre.