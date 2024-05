Flor Jazmín Peña casi sufre un accidente con su vestido en la falsa boda con Nico Occchiato: "Se le escapan..."

En este contexto, la bailarina y conductora casi sufre un accidente con su vestido de novia en la previa al gran evento que tuvo lugar el jueves en el Teatro Colón.

La ceremonia en el emblemático escenario porteño incluyó un gran baile real, votos de amor de la pareja y hasta un emotivo brindis con la reina.

Fueron los fanáticos de la pareja Occhiamin quienes -muy observadores- detectaron el particular detalle en unas imágenes que la propia Flor compartió después que su peluquero, Mauro Brito, adelantara su look de gala en las redes.

El estilista posteó el material en Instagram y una seguidora detectó entre risas un particular detalle en el mismo: “Me mata que tanto video y nadie se da cuenta de que en cualquier momento se lo escapan los pezones”, expresó la usuaria, haciendo foco en el jugado escote elegido por Flor Jazmín Peña.

La palabra de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña tras la falsa boda en el Teatro Colón: "Una locura más"

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato fueron los anfitriones de una velada de ensueño en la que compartieron cómo su historia pasó de la amistad al amor.

En una noche de gala en el Teatro Colón de Buenos Aires, Netflix celebró la tercera temporada de la serie Bridgerton, que trae nuevas historias de amor, secretos e intriga. La ceremonia incluyó un gran baile real, votos de amor de la pareja y hasta un emotivo brindis con la reina.

Tras ese increíble momento, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato dialogaron con PrimiciasYa y expresaron sus sensaciones sobre este particular evento que los tuvo como protagonistas.

"Me pareció una locura y muy divertido, no se pueden hacer bodas en el Colón", indicó la bailarina. A lo que Nico comentó: "Una locura más de nuestra vida".

"Está hermosa, la veía y no lo podía creer", dijo el conductor muy enamorado. Y Flor Jazmín se sinceró: "No quise que me vea antes de salir por más que sea una falsa boda".

"Estaba nerviosa y con ganas de verlo a los ojos, siempre me da paz", cerró ella mirando a su novio. En tanto, la segunda parte de Bridgerton se estrenará en Netflix el 13 de junio.