La pícara frase de Lourdes Sánchez sobre la supuesta infidelidad de Pedro Alfonso a Paula Chaves: "Me acuerdo..."

Desde Puro Show (El Trece) contactaron a Lourdes, quien fue contundente. “No, no sé nada”, respondió ante la consulta sobre si estaba al tanto de la infidelidad. También descartó que su distante relación con Flor Vigna tenga algo que ver con el tema. “Cero”, dijo tajante.

Respecto a su vínculo con Paula, Lourdes fue clara: “Con Paula no somos amigas pero la adoro. Trabajé un montón con ella. La adoro a ella, a Pedro, los amo”.

Sin embargo, cuando el notero insistió con sus preguntas, la bailarina lanzó una frase que no pasó desapercibida: “No me acuerdo de nada. Me acuerdo de lo que me importa”. Ante esa respuesta, el periodista indagó: “¿Puede ser que eso haya pasado y no te haya importado?”. Y ella, con picardía, retrucó: “Lo estás diciendo vos, no sé”.

Después de escuchar estas declaraciones, Mimi redobló la apuesta con un audio explosivo: “Todos son unos negadores seriales. Esta chica no habla porque no le conviene y todos lo van a negar. Pero como yo no tengo máscara, me chupa un hue.... A mí no me interesa si Pedro se comió a esta mina, pero lo dice todo el mundo. Son unos negadores seriales pero después me tiran el bardo a mí”.

"Lourdes Sánchez sabe todo": Mimi Alvarado dio detalles del supuesto romance entre Pedro Alfonso y Flor Vigna

El año pasado se instaló un rumor que relacionaba sentimentalmente a Pedro Alfonso con Flor Vigna, lo que le habría generado al actor una crisis con Paula Chaves. Y Mimi Alvarado fue por entonces una de las primeras en referirse a esta hipotética situación, lo que generó un fuertísimo cruce con la modelo.

En este contexto, este miércoles la novia de El Tirri subió la apuesta en Puro Show (El Trece) y volvió a hablar del tema, incluso esta vez mencionando a Lourdes Sánchez -esposa del Chato Prada- y asegurando que ella estaría al tanto del affaire entre el productor y la cantante.

“Yo en un programa dije que nunca me acostaría con el marido de una amiga, pero jamás mencioné nombres. Todos ustedes saben lo que pasó detrás, pero yo nunca los dije delante de cámara”, aclaró Mimi de movida. Y luego apuntó contra Chaves, revelando una guerra desconocida: según Alvarado, Paula habría intentado bajarla del Cantando 2024 cuando negociaba la conducción del reality, por lo que casi la deja afuera del concurso televisivo.

“No es buena persona y el marido, menos”, disparó sin filtro, y arremetió: “A mí él nunca me cerró”. Al tiempo que sobre Paula, aseguró que ella “pensó que lo de Flor Vigna lo dije yo, pero son sus compañeros y amigos detrás de cámara los que lo comentan ¿Por qué no se la agarra con ellos?”.

Y ahí tiró un bombazo. “La esposa del Chato Prada, esa es una que sabe todo. Lourdes sabe que ahí pasó algo”, deslizó picante y recordó una situación vivida años atrás en la temporada de Villa Carlos Paz cuando Paula había discutido con Pedro y ella había contenido a la modelo.

“Si ella acepta lo que pasó, perfecto. Pero lo que no me gustó fue la actitud que tuvo conmigo. Si yo llego a contar todo, su cuadrito perfecto se le cae a la mierda”, concluyó tajante.