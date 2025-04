La trágica muerte que golpea a Jésica Cirio en medio de la investigación a Elías Piccirillo

Suárez también detalló que fue la madre de Jésica quien encontró a su hija de 57 años sin signos vitales. “Llegó con algo particular en el cuerpo por eso es importante también saber qué dijo la autopsia”, indicó.

"El domicilio en el que pasó esto es el domicilio de Verónica Mestre. Es en la localidad de Lanús, a pocas cuadras del Hospital Evita, donde fue llevada luego de que su madre la encontrara sin vida, con una reacción de que algo pasó”, detalló.

Por otro lado, contó que el episodio habría sucedido hace una semana y que hasta el momento no se realizó ningún velorio. Además, la familia mantiene un gran hermetismo.

“Me comuniqué con Don Cirio, con quien siempre tengo relación y en este caso no me contestó, y es una pieza para poder entender. Jesica Cirio no me atendió el teléfono y la madre tampoco, pero sí tengo mensajes familiares que son mi prueba sobre este tema”, afirmó.

Elías Piccirillo, el marido de Jésica Cirio, cada vez más complicado: recibió la peor noticia

Elías Piccirillo sigue detenido en el penal de Ezeiza y este miércoles recibió un duro revés por parte de la Justicia ya que se confirmó que seguirá detenido hasta el juicio.

El juez Sebastián Casanello resolvió este miércoles que el aún marido de Jésica Cirio continúe en prisión acusado de de organizar un falso operativo policial para perjudicar a Francisco Hauque, en el contexto de una millonaria deuda que mantenía con él.

Piccirillo está procesado junto a otros seis efectivos y un ex policía, y podría recibir una pena que puede superar los 15 años de prisión, precisó Mauro Szeta en Lape Club Social Informativo, América Tv.

"El fallo es extenso pero Piccirillo sigue en la cárcel hasta el juicio. Esta resolución indica que para el juez Piccirillo organizó el procedimiento policial ilícito con el fin de incriminar a Hauque", indicó el periodista especializado en policiales ante la reciente resolución del magistrado que consta de 74 fojas.

Además, se conoció que la Justicia le impuso al marido de Jésica Cirio un embargo por la suma de 100 millones de pesos sobre sus bienes, en la causa donde está imputado por secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.

Cirio y Piccirillo se casaron a mediados de 2024 con una exclusiva ceremonia en el Palacio Duhau. Tras conocerse el grave episodio del que fue acusado, la modelo comenzó con los trámites de divorcio.