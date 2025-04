Gerard Piqué y Clara Chía se separaron tras tres años de relación: los escandalosos motivos

“Me confirman que han roto. Estoy indagando en los motivos, me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”, contó la periodista luego de hablar con fuentes cercanas a la pareja.

En el mismo programa, su colega Pepe del Real sumó más información y explicó: “No me sorprende, sé que tuvieron una crisis, porque ella quería avanzar en la relación, ser madre y esas cosas, pero él todavía tenía cierto recelo”.

La relación entre Piqué y Clara comenzó en agosto del 2022 y ambos estuvieron en el ojo de la tormenta debido a la polémica separación del ex futbolista y la cantante Shakira.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí 1.jpg

Gerard Piqué rompió el silencio sobre su separación de Shakira y fue letal: "La verdad no está contada"

La escandalosa ruptura de Shakira y Gerard Piqué hace más de dos años atrás repercutió en todo el planeta, dada la fama de cada uno de ellos en sus respetivas profesiones. En aquel momento se habló de una serie de infidelidades del exfutbolista del Barcelona a la famosa cantante, por lo que todo terminó de la peor manera entre ellos.

Y si a eso le agregamos que ni bien Piqué se separó de la madre de sus dos hijos -Sasha y Milan- inició una nueva relación con Clara Chía Martí, quien fue señalada en un primer momento como la tercera en discordia, la figura de la colombiana fue respaldada por la inmensa mayoría de la opinión pública.

Así las cosas, durante todo este tiempo poco y nada es lo que Gerard Piqué ha declarado públicamente sobre su situación personal en lo relativo a su separación de Shakira, quien a través de sus canciones hace catarsis y dispara sutiles dardos contra él.

Embed

En tanto, en una reciente entrevista que dio a CNN es Español, Piqué negó que la historia sobre su separación haya ocurrido tal como se conoció en estos dos años: “Al final, la verdad o lo que pasa o sucede muchas veces no está contado de la manera en que fue”, deslizó filoso.

Al tiempo que agregó contundente: “Esto no lo puedo controlar, lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad. Entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera. Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado”.

“Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado, la vida que he tenido y jugar en el club de mi vida que es el Barça durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, unos amigos que los conservo desde el colegio, me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio. Hay que disfrutar de la vida que al final esto dura dos días”, sumó con fina ironía y, aunque evitó en todo momento dar nombres, dio a entender que su respuesta estaba referida a su ruptura de Shakira luego de 12 años juntos y dos hijos en común.