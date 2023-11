Gerard Piqué habló por primera vez de su separación de Shakira: "La gente no sabe ni un 10%"

"Si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia", respondió cuando le preguntaron si tiene en cuenta la opinión del público.

Después explicó que es una persona tan mediática que todos los días debe enfrentarse a rumores diferentes, por eso no pierde el tiempo en desmentirlos y no hizo ninguna excepción cuando se empezó a hablar de él por su separación de Shakira. Ahora remarcó que "no se sabe ni un 10%" de lo que pasó.

"Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado. Tampoco lo quiero porque es privado", comentó al respecto.

Esta es la primera vez que Gerard Piqué se refirió sobre la separación de Shakira. En otras ocasiones ha pasado por alto las preguntas que estaban vinculadas a la cantante, pero ahora decidió dasr algunas declaraciones.

Con estas palabras deja en claro que la guerra con Shakira todavía no ha terminado, a pesar de que están viviendo en países diferentes y deben mantener el contacto porque tienen dos hijos en común.

pique y shakira.jpg

La dura noticia que recibieron Gerard Piqué y Clara Chía Marti en medio de sus vacaciones

Después del tormentoso comienzo del romance entre Gerard Piqué y Clara Chía Marti, en pleno escándalo por la separación del ex futbolista de Shakira a causa precisamente de ella, la pareja se muestra absolutamente consolidada desde hace varios meses.

Lo cierto es que los tortolitos disfrutaron en las últimas horas de una escapada romántica a las playas de Croacia, donde aprovecharon las bondades del verano, el mar y la playa, navegando y hasta haciendo paddle surf. Pero ese buen momento se vio empañado cuando recibieron la peor de las noticias.

Desde hace algunos meses Piqué y Clara circulan tranquilos por las calles europeas, libres del acoso de los paparazzi. Pero a juzgar por la novedad que compartió en sus redes el famoso fotógrafo Jordi Martín con cierta picardía, esa paz estaba a punto de terminar.

Sucede que el popular reportero gráfico, que ha seguido a sol y a sombra a Shakira y luego a Piqué también, había recibido una orden de restricción judicial impuesta por el ex futbolista y la catalana tras sentirse acosados por su cámara, que finalizó precisamente este 7 de septiembre.

"Hoy finaliza la orden de alejamiento", escribió entonces en una Instagram Storie el reportero de El gordo y la flaca, y cerró a pura burla e ironía: "Nos vemos pronto".