Inesperada guerra en el panel de Gran Hermano: el escandaloso motivo y la palabra de las protagonistas

Acto seguido, especificó: “Sol Pérez se amotinó en el camarín. Guercio se amotinó en la silla y no quería largar. Marina llegó y se quejaba porque decía que le dijeron que iba a estar adelante”.

guerra en el panel de GH

No obstante, desde el programa fueron en busca de las protagonistas, que tuvieron versiones un tanto diferentes. “Una lástima. Hasta el año pasado hacíamos tres y tres, un día le tocaba a un lado y rotábamos así. Es algo tonto para mí pelear por un lugar, no lo veo", dijo Sol.

Luego, relató: "Vienen a mi camarín y me dicen que una persona no quería sentarse atrás, si por favor yo podía pasarme. A mí no me molesta pero me ponía triste porque hace tres años que trabajo”.

Por su parte, Marina minimizó lo sucedido y declaró: “Pavadas. Yo pregunté cómo iba a ser la disposición y cuando vi que no era así le dije que de ninguna manera quería a correr a ninguna de mis compañeras. La productora me dijo, pero yo sería incapaz de hacer levantar a un compañero de una silla”.

El triste anuncio de Rolando Barbano y la inesperada reacción de Marina Calabró: "Riesgos"

Llega fin de año y aparecen las despedidas. Así fue para el periodista Rolando Barbano, que anunció su salida de la radio y televisión despidiéndose de Telenoche (TN) y Lanata Sin Filtro (Radio Mitre).

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el experto en policiales publicó emotivos recuerdos y escribió una despedida llena de agradecimientos y nostalgia. "Fueron cinco años espectaculares", afirmó.

"Llenos de desafíos, emociones, aventuras y crecimiento profesional. También, de amistad, diversión y compañerismo. Me llevo la satisfacción de notas alucinantes y de momentos imborrables, siempre en equipo", escribió destacando al equipo del noticiero.

Luego, en otro posteo, compartió postales de la radio y simplemente expresó: "Adiós, Lanata Sin Filtro. Gracias por tanto!".

Ante tantas emociones y decisiones complicadas, Marina Calabró demostró su máximo apoyo para Rolando y le dejó palabras de contención en sus posteos.

"Estoy tan pero tan orgullosa de vos mi amor!! 'El mundo es de los audaces', decía mi viejo. Lo mejor está siempre adelante. La vas a romper porque sos The Goat. Te amo también porque te animás a tomar riesgos y a ir siempre por más. Vamos por un 2025 que sea suceso", le dedicó.