El terrible susto que se llevó Luca Figurelli en la casa de Gran Hermano: "Casi se me sale el corazón"

"¡Claudio, ajustate micrófono!", exclamó la voz del locutor para que el terraplanista no infrinja las reglas del juego.

En ese mismo instante, Luca se cayó para atrás y se reincorporó visiblemente exaltado. "Casi se me sale el corazón", aseguró entre risas tomándose con humor su reacción.

Además, advirtiendo a sus compañeros para el futuro, el joven reconoció: "Yo soy un chabón que se asusta mucho".

Luca Figurelli arremetió contra Keila Sosa y cuestionó su fuerte crisis en Gran Hermano

En la primera semana de Gran Hermano (Telefe) la participante Keila Sosa sufrió una dura crisis de ansiedad y en medio de la angustia sus compañeras la ayudaron a poder calmar sus sentimientos.

Por supuesto que este episodio tuvo una gran repercusión en la casa, y no todos empatizaron con la joven de Tigre. Así fue el caso de Luca Figurelli, que tuvo inesperados cuestionamientos hacia ella.

“Estás demostrando que no tenes ganas de estar acá. Hoy se lo quise decir, no se lo dije con esas palabras pero le dije: aprovechá porque esta oportunidad no la tienen las personas. Hay cientos de miles que quieren estar acá y vos estás llorando por tu familia”, comentó en una charla con Santiago.

Sin embargo, su compañero intentó defender a Keila y deslizó: “Creo que es muy sensible y está pasándola mal de verdad…”-

“Obvio, pero todos tenemos nuestra familia. Yo tengo 18 años, soy un guachin y estuve toda mi vida con mi familia. Me apoyaron en mis momentos, tengo amigos contados con una mano y no ando llorando. Sé donde estoy”, insistió.