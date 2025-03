Se supo qué hizo Camila Mayan mientras Alexis Mac Allister le dedicaba un gol a Ailén Cova y su futuro hijo

Ocurre que la imagen de Mac Allister se viralizó rápidamente, y desde X muchos internautas se preguntaron qué estaría haciendo en ese instante Camila.

Ante esta situación, esta mañana la streamer aclaró qué hizo el martes por la noche mientras se desarrollaba el partido. Entrevistada por Cris Vanadía en Luzu TV, Mayan reveló despreocupada: “Ayer comí con unas amigas. Cuando volví, me puse a acomodar mi casa y me acosté a cualquier hora”, sin hacer referencia alguna al partido de fútbol.

Alexis Mac Allister le dedicó un gola Ailén Cova.jpeg

Camila Mayan dio un detalle inédito de su situación legal con Alexis Mac Allister

En medio de la felicidad de Alexis Mac Allister y Ailén Cova tras confirmar que están esperando su primer hijo, desde LAM (América TV) contaron en primicia la buena nueva así como también fueron a buscar a la exnovia del futbolista, Camila Mayan, quien mantiene una disputa legal con el integrante de la Selección albiceleste.

Así, al consultarle en qué estado está la situación con su expareja, la influencer reveló que "está en proceso" y admitió que por el momento "no hay nada nuevo". Al mismo tiempo expresó su deseo de que "ojalá avanzara más rápido", para resolver su reclamo y que no se alargue tanto.

Además, Cami Mayan se defendió de las acusaciones del entorno de Mac Allister, quienes deslizaron que todo lo que hace ella para montar un show.

"¿Por qué otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no?", se preguntó entonces la influencer en clara referencia a todas las pertenencias que le quedaron en la casa donde convivía en Brighton, Inglaterra, con Alexis y no pudo recuperar. "Hasta mostré en un video de YouTube la foto de las cajas que habían y las que me encontré. Está todo grabado", aseguró. Además, la también modelo explicó que no tiene manera de saber cuándo habrá novedades en el frente judicial.

Vale recordar que tras su separación del futbolista en 2022, Camila Mayan le inició una demanda legal, reclamándole una compensación económica por los tres años que estuvo con él, en los que ella dejó su trabajo para acompañarlo en Europa.