La particular foto de Rolando Barbano y Marina Calabró que despertó rumores de embarazo

En la foto se podía ver a Rolando y Marina completamente sonrientes mientras él rodeaba su panza y cintura con las manos. “Si recortamos y vimos solo a la pareja, esa imagen, ¿qué les da? Qué fuerte”, sugirió la panelista dando a entender un posible embarazo.

"A mi me lo preguntaron. En redes me preguntaron porque hay otra foto donde él le toca la panza", aportó Marcela Tauro haciendo referencia a que es un rumor que también se instaló en las redes sociales.

En tanto, Iavícoli insistió: “Chicos, ¡parece una pareja que está esperando un hijo!”. "Me encantaría que Marina sea mamá", opinó Guido Záffora.

Embed

Rolando Barbano reveló cómo fue el encuentro con Iliana y Coca en el cumpleaños de Marina Calabró

Rolando Barbano fue el gran invitado el festejo familiar de Marina Calabró por su cumpleaños número 51 y allí compartió un lindo momento con Coca e Iliana Calabró.

En charla con el programa Intrusos, América Tv, el periodista de policiales comentó sobre ese encuentro: "Estuvo muy bien, muy feliz, todo impecable".

Y en cuanto aquella polémica por su supuesto desplante a Iliana que quedó registrado ante las cámaras de LAM, Rolando Barbano comentó: "No había nada que aclarar, fue un invento y eso se desarrolla en algunos medios, en otros no".

"No es que no la vi (a Iliana), no tenía ganas de charlar adelante de ella en cámara. Imaginate si vos te encontrás con tu cuñada y hay una cámara apuntándote para registrar el diálogo", continuó.

Y dejó en claro por qué evitó cruzar palabras con la hermana de su pareja delante de la cámara: "No me inhibe, me rompe las pelo...".

"Coca es adorable, una diosa. Charlamos de cosas de familia con Coca, Iliana, todo bien", explicó Rolando Barbano. Y luego Guido Záffora contó que Marina y Rolando "pasarán juntos la Navidad".