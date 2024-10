Encontraron una mancha en el cuello de Liam Payne y estalló una alarmante teoría

En Mañanísima contaron con la vista del médico Guillermo Capuya. En el programa de Carmen Barbieri, Majo Martino le preguntó al profesional por unas marcas en el cuello que tenía Liam Payne.

“Ella tenía una mancha, como un sarpullido en el cuello. Lo que llamó la atención es que Liam también lo tenía. ¿Puede ser algo de las drogas?”, consultó. "Es raro que sea una reacción alérgica”, precisó el doctor.

Carmen, en tanto, esbozó una teoría que explicaría el por qué de las marcas que tenían ambos. "Parece como si la quisieran ahorcar. Puede ser sexo fuerte”, afirmó la conductora. "Sí, podrían ser algunas prácticas sexuales”, asintió Capuya.

Se conoció la identidad de las misteriosas mujeres que estuvieron con Liam Payne antes de su muerte

Anoche, horas después de conocerse la muerte de Liam Payne tras arrojarse de la habitación del hotel Casa Sur, se conocieron datos de lo que hizo el artista antes de su fallecimiento.

Una versión indicaba que el ex One Direction había estado con dos acompañantes sexuales, que habían tenido una discusión con él porque no quería pagar por los servicios brindados.

Este jueves en Mañanísima (Ciudad Magazine), la periodista Mercedes Ninci confirmó que Liam estuvo con dos chicas en su habitación horas antes de arrojarse del balcón. "Confirmado. Liam estuvo con dos mujeres en su habitación, donde hubo acceso a drogas", precisó.

La columnista dio a conocer quiénes eran esas mujeres. "Una de las chicas se llama Aldana, tiene 31 años y vive en Talar de Pacheco. La otra chicas se llama Lucila, tiene 27 años, y vive en Isidro Casanova", agregó.

Ninci dio a conocer que el fiscal ya les tomó declaración para esclarecer el caso. "Aldana declaró anoche ante el fiscal y recién acaba de terminar de declarar Lucila. Contaron cómo fueron los últimos minutos del cantante", informó.