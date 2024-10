La muerte de Liam Payne: se realizó la autopsia y se conoció qué buscan los peritos

Lo cierto es que por la noche se realizó la autopsia al cuerpo del cantante de 31 años donde los peritos buscan determinar las causas de su deceso y buscan determinar si previo al fatal desenlace hubo o no consumo de drogas.

“Todavía no hay respuestas oficiales. Lo único oficial es que la autopsia terminó ayer, cerca de las 23.30 horas. El cuerpo del ex cantante de One Direction había sido trasladado a la morgue de Viamonte al 1200, cerca de las 20.30 horas”, indicó Cecilia Insinga desde la puerta de la morgue.

“¿Qué buscaban los peritos forenses? Si había ingerido drogas, algo que está declarado por la gente del hotel por cómo encontraron la habitación del hotel y por el personal del SAME. Había restos de droga por todos lados, encendedores, cigarrillos de marihuana”, continuó la periodista.

“Pero más allá de lo que encontraron en el hotel, los peritos forenses tienen que determinar qué es lo que había ingerido y si las sustancias le provocaron la situación en la que estaba este hombre”, detalló Insigna.

Noticia en desarrollo

liam payne.jpg

El titular del SAME dio estremecedores detalles sobre la muerte de Liam Payne: "Tenía lesiones gravísimas"

Tras conocerse la triste noticia de la muerte del ex One Direction, Liam Payne, el titular del SAME, Alberto Crescenti dio detalles del operativo que se llevó a cabo en el hotel donde el cantante británico se hospedaba y cayó del tercer piso.

En diálogo con TN Central, Crescenti dijo: “A las 17.04, a través del sistema 911, el sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección de un hotel, que se llama Casa Sur".

"A las 17.11, a los 7 minutos, arribó un equipo de cercanía del SAME, comprobó el fallecimiento de este hombre y después nos enteramos de que era el excantante de un conjunto musical”, siguió.

“Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida, producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar fallecimiento. No hubo posibilidad de hacer nada. Tenía lesiones gravísimas después de caer de un tercer piso”, remarcó.

Luego, el titular del SAME explicó: “El hecho nuestro fue rápidamente acudir al lugar y tratar de prestar la primera atención, y se lo podía reanimar, pero vuelvo a repetir: las lesiones que presentaban eran incompatibles con la vida, producto de la caída”.

Sobre la caída, por último, informó: “Tenemos que esperar la autopsia para no adelantarnos, pero de acuerdo a lo que vio el equipo, aparentemente tenía fractura de base de cráneo”.