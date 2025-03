Martín Ku presentó a su nueva novia y estallaron las comparaciones con Marisol: "Cambiaste..."

El exparticipante del reality subió una foto en Yelábuga, Rusia, abrazando a una mujer rubia y en su epígrafe agregó un emoji de corazón rojo.

Ante esto, los internautas no tardaron en reaccionar y expresaron sus opiniones: “Somos team Marisol”; "Cambiaste Coca-Cola por Manaos“; “Aguante Marisol, la que te bancó y estuvo meses esperándote”; “Y hace unos días se cumplió un año desde que Marisol estaba embarazada, seguro que él la contuvo re bien” y “Va a ser duro el karma”, entre otros.

La nueva novia de Martín Ku se llama Manón Chiavon, es fitfluencer y tiene una marca de ropa deportiva.

martín Ku nueva novia.jpg

Marisol Unzaga y su angustia tras separarse de Martín Ku: "Fue un baldazo de agua fría ver..."

En el stream de El Ejército de la Mañana, la expareja de Martín Ku, Marisol Unzaga, habló sobre cómo vivió la pérdida de su embarazo y la separación del ex Gran Hermano.

"Yo no quiero hablar mal de él, pero a mí más que los cuernos me dolió el después, cómo se manejó. Enterarme de que yo no lo hacía feliz hace tiempo, me dolió. Me enteré por Twitter, no me dijo a mí", contó con tristeza.

"Yo creo que todo empezó cuando perdí al bebé. Ahí fue el principio del fin. A partir de ahí no volví a ser la misma", reflexionó sobre la crisis que transitó con El Chino.

Y afirmó: "Yo estaba muy contenta, pero no tuve el compañero que necesitaba. Fue un baldazo de agua fría ver que él no era la persona que yo había idealizado durante tanto tiempo".

Luego, se refirió a la pérdida del embarazo y aseguró: "Después de haber perdido el bebé, siento que no hay nada que pueda doler más. Porque es todos los días bajar un ratito al infierno y tener que vivir con eso".

"¿Te sentiste acompañada en ese duelo?", le preguntó Fefe Bongiorno. "No me sentí acompañada. Es algo que una lo transita muy sola, es un duelo interno. No es solamente físico, sino también de la cabeza, del corazón", le respondió con dolor.