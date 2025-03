Julia Mengolini cuestionó a la Selección Argentina por su postura política: "Son unos..."

Y remarcó: "Ahora bien, desde que gobierna Milei no es que yo soy infeliz, porque encuentro la felicidad en otras cosas, pero se me empaña el recuerdo del festejo del mundial. Si encima después le sumas que la Scaloneta, bueno...".

"¿Por qué?", le preguntó un colega, a lo que respondió otro periodista por ella: "Porque esa gente con la que te abrazaste votó a la peor opción posible".

Ahí, opinó una de las productoras y lanzó: "Son un producto procesado, no sabemos lo que tienen adentro. Son tiempos muy difíciles para estar en la calle del medio, algo tenés que decir, amigo. Para mí, el fútbol es súper político, decís que sos puto y sufrís una persecución".

"Si te dicen lo que piensan, no lo querés saber", le contestó Mengolini sin vueltas.

Ángel de Brito se hartó de Julia Mengolini por los robos de Pitu Salvatierra: "Defiende a..."

Ángel de Brito se hizo eco de una charla de Julia Mengolini con el dirigente social kirchnerista Pitu Salvatierra y fue durísimo con la periodista.

En la conversación al aire, Salvatierra comentaba que había robado tres bancos y la periodista se río, lo que provocó la fuerte reacción del conductor de LAM, América Tv.

Desde su cuenta en la red social X, Ángel de Brito fue tajante con Julia Mengolini: "No sé por qué les sorprende que Mengolini defienda chorros", reflexionó.

El comentario y video que observó el conductor fue subido por el usuario @Bobmacoy que marcó al respecto: "Pitu Salvatierra orgulloso de haber robado tres bancos, y Mengolini lo festeja y lo aplaude... esto es lo que son". Al ver lo que sucedió al aire, Ángel reaccionó picante contra la actitud de Mengolini ante el relato del dirigente social.

"Yo quiero decirle a esos que me trollean y que me acusan de robar: yo me robé tres bancos, perdón. Tres bancos. Y a vos te la robaron esos tres bancos, seguro. Vos que me trolleas, a vos te la robaron en el 2001 esos bancos", expresó desafiante Pitu Salvatierra al aire.

"Me parece un montón que cancherees con eso. Te amo, bolu...", lo festejó Julia Mengolini. "Lo pagué, hasta el último día lo pagué. No me dieron ni siquiera la libertad condicional, nada. Me cobraron hasta la última hora. Pero los bancos que te robaron a vos en 2001, los robé yo a ellos", siguió el dirigente social.

"Así que deberías agradecerle, troll del ort.... Estamos orgullosos del Pitu y toda su historia completa", acotó Mengolini.