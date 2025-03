Nano de Gran Hermano tuvo un grave accidente sexual y fue operado de urgencia

Horas más tarde, Jenifer habló desde la clínica en comunicación con el streaming de All Access y dio más detalles acerca de la lesión que tuvo Nano en el frenillo.

Nano en la clínica

“Veníamos mal, ya estaba lastimado. No podíamos más, le dolía mucho, y por eso se tuvo que operar. Pero ya se le había cortado la otra vez, estaba a un hilito, y cada vez que estábamos lloraba del dolor”, explicó.

Por otro lado, tras la intervención, Giuliano se reportó desde sus redes sociales y expresó: “Despejo dudas que me están preguntando todos. Estoy perfecto, no pasó nada grave, y vine a operarme porque tuve un accidente sexual. Me operé eso que todos están pensando. Gracias por preocuparse y quédense tranquilos”.

Embed

El apasionado reencuentro de Giuliano Vaschetto con Jenifer Lauría tras la eliminación de Gran Hermano 2024

Con el contundente 60,4 por ciento de los votos en la definición con Brian Alberto, Giuliano Vaschetto se convirtió en el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano 2024.

Lo cierto es que al ingresar al estudio tras ser presentado por Santiago del Moro, lo primero que hizo Nano fue ir en búsqueda de Jenifer Lauría.

“Nano, vení que hay alguien que te está esperando. Esta es la imagen, el amor todo lo pude”, dijo el conductor al presenciar la romántica escena.

Embed

Nano entró directamente corriendo al estudio y fue en busca de la morocha. Los dos se unieron en el centro del estudio, se abrazaron y besaron apasionadamente, dando cuenta lo mucho que se extrañaban tras conocerse en el reality.

Caber recordar que Giuliano Vaschetto fue enviado a placa de manera directa por filtrar información del afuera a menos de una semana de volver a reingresar a la casa y el público no lo perdonó y lo votó masivamente.

Todo indica que la relación entre Nano y Jenifer continuará afuera y seguirán construyendo su historia de amor luego de aquella fugaz historia que tuvo él con Chiara Mancuso. Finalmente, el oriundo de Santa Fe se la jugó a pleno en seguir su vínculo con Jenifer.