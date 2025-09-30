Jorge Rial y su posible regreso a la conducción de Gran Hermano: los detalles que nadie esperaba

Fue allí que el exconductor de Intrusos, el ciclo de América TV que lo posicionó como la figura que es hoy, soltó un irónico “¿eh?”, en medio de risas nerviosas como haciendo tiempo para hilvanar su respuesta en la que terminaría sin decir ni que sí ni que no.

“Hicimos la primera edición, 50 puntos. Había firmado una sola edición. A los tres días, me dijeron que firmara por más ediciones. Yo ganaba 20 y les pedí 50. Me dijeron que sí", recordó entonces Rial.

Y tras asegurar sobre las por entonces autoridades de Telefe que no tenían "sentido de lo que es la guita", Jorge Rial se agarró la cabeza y soltó sin más: "¡Fui un pelotudo, les tenía que haber pedido 100!”.

Ante esta sugestiva situación, y tras prometerle que en esta oportunidad no se subirá a ningún helicóptero como supo hacerlo cuando estaba al frente de Los Profesionales en El Nueve, Viviana Canosa lo apuró queriendo saber "¿Y ahora cuánto pediste?". Pero Jorge Rial no contestó esa pregunta.

Jorge Rial Gran Hermano 2015

Qué dijo Jorge Rial tras la nueva detención de su hija Morena

Por estas horas, Jorge Rial se expresó públicamente tras la nueva detención de su hija Morena Rial, luego de que la Justicia decidiera revocar su excarcelación el lunes debido a reiterados incumplimientos de las pautas establecidas para permanecer bajo arresto domiciliario en la causa por robo agravado en una vivienda de Villa Adelina, ocurrida en enero.

El conductor habló en su programa de streaming Cónclave (Carnaval Stream) y se mostró crítico con las decisiones de vida de su hija, a la vez que intentó transmitir calma a sus compañeros.

“Quiero sacarle tensión a mis compañeros, que están todos angustiados. Les quiero decir tranqui, relax, estoy en el lugar que tengo que estar porque soy un tipo que hace 40 años que pongo la cara en los medios, soy lo que ven y saben absolutamente todo en mi vida”, comenzó Rial, visiblemente sereno ante la cámara y la mirada atenta de sus colegas.

Luego, se refirió a la situación judicial que atraviesa Morena: “Le acaban de revocar la detención domiciliaria a Morena. Lamentablemente no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, que es un beneficio, hay que respetar las normas y las reglas te llames como te llames”.

Rial destacó que su hija no goza de privilegios especiales: “Mi hija no tiene privilegios, ni los tiene, ni los pido. Lo único que lamento es, como ya lo dije la otra vez, que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto, que era almacenero y mozo. Lo único que me dejó era pelito en la afeitadora, no me dejó nada más que eso. Lo que hice fue rompiéndome el cu..”.

A lo largo de la transmisión, el periodista buscó transmitir una postura de firmeza, enfatizando que el cumplimiento de la ley es ineludible, independientemente del nombre o la posición familiar, y dejando en claro su preocupación por la situación de su hija sin dejar de subrayar su propia trayectoria profesional y personal, construida a base de esfuerzo y transparencia.

La noticia generó gran repercusión en los medios, tanto por la situación judicial de Morena como por la postura directa y sincera de Rial, quien nuevamente se muestra como un referente de los medios que no esquiva los conflictos familiares ni mediáticos.