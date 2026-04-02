La terminante decisión de Grego Rossello con Nacho Castañares en el stream de Telefe: "Escoba"

Gran Hermano Generación Dorada es uno de los temas televisivos del momento y en ese contexto se conoció una drástica decisión que habría tomado Grego Rossello, figura del stream de Telefe.
En el programa LAM explicaron la polémica decisión que habría tomado Grego Rossello con el ex Gran Hermano Nacho Castañares en el stream de Telefe.
Gran Hermano Generación Dorada es uno de los temas televisivos del momento y en ese contexto se conoció una drástica decisión que habría tomado Grego Rossello, figura del stream de Telefe.
El conductor habría decidido apartar a varias personas del grupo de trabajo entre las cuales también se encontraría el ex GH Nacho Castañares.
La información la dio Pilar Smith en el programa LAM (América Tv) al sacar su cuaderno con data y remarcar los desplazamientos que se dieron en el stream y que habría sido ordenados por el conductor. "Es el año de los despidos", observó al comienzo Ángel de Brito.
Y eso dio a pie a la información de la periodista sobre lo que ocurre con Grego Rossello y el stream de Telefe. "Grego Rossello pasó la escoba, que no solamente llegó al streming como figura sino también está comandando la parte de programación", precisó luego la periodista acerca de la importancia que tendría la opinión del animador más allá de estar al frente en cámara.
Y agregó respecto sobre el malestar puertas adentro que habría generado esta situación: "Habría desafectado a muchas personas del stream de Telefe. Hablé con mucha gente y no están contentos con todo lo que está haciendo Grego, no les gusta".
"Se mete en todo y está muy pendiente también hasta de borrar comentarios negativos", indicó Smith, quien luego comentó que uno de los que habría sido removido también por decisión de Grego Rossello fue el ex de Coti Romero: "Me dicen que a Nacho Castañares también lo limpió", aseguró la panelista en medio de las fuertes versiones.
"Yo soy asesor y recomendé gente para contratar por ende que es imposible que haya rajado a alguien", aclaró al instante Grego en un mensaje que le envió a Fefe Bongiorno, mientras que Smith bancó su información.
Ian Lucas, último ganador de MasterChef Celebrity (Telefe) recordó el mal momento que le tocó atravesar tiempo atrás pese al éxito que empezaba a tener desde muy chico.
El cantante e influencer abrió su corazón y comentó cómo en un año de sumo éxito como fue el 2023, él no la pasó para nada bien a nivel emocional.
"La salud mental es re importante. Yo caí en depresión, tuve que tomar ansiolíticos, no podía dormir de noche, me despertaba ahogado. Cosas personales que me pasaron y hoy en día bajé ese nivel", comentó Ian con total sinceridad.
Y agregó: "Era todos los días pa, pa, pa pero estoy feliz. Estoy disfrutando mucho más pero a raíz de todo lo que hice el tiempo anterior es que hoy en día puedo distrutar un poco más también".
En ese sentido, explicó cómo la separación de sus padres fue el detonante de un difícil momento familiar:“Mis papás se peleaban mucho en casa y mi hermano era chiquito, me tocó ocupar un rol con él. Hacía eso para distraerme y empezó a viralizarse y a raíz de eso me empezaron a llegar propuestas", explicó el joven.
Y recordó cómo salió a trabajar y ganarse el dinero: “Me ponían de vendedor de entradas anticipadas en la matiné. Iba a la esquina de Las Lomitas y vendía anticipadas y de eso me quedaba un porcentaje. Ahí empecé a ver que ganaba plata con eso y no le pedí más a mis papás y me hacía sentir bien porque quería comprarme la ropita para el sábado e iba y la compraba y mis cosas”.