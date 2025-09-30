A24.com

Santiago del Moro reveló cuándo comenzará Gran Hermano Generación Dorada

Durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025 de Televisión, Santiago Del Moro confirmó cuando empezará Gran Hermano Generación Dorada.

30 sept 2025, 00:01
del moro gran hermano
del moro gran hermano

Este lunes, durante la quincuagésima tercera edición de los Premios Martín Fierro de Televisión 2025, Santiago del Moro sorprendió al público con un anuncio muy esperado: reveló la fecha de estreno de la nueva temporada de Gran Hermano, uno de los realities más populares del país.

Con un sobre dorado en mano, el conductor de la gala confirmó que Gran Hermano Generación Dorada comenzará en febrero del próximo año. Esta edición promete ser una de las más innovadoras del ciclo, ya que por primera vez incluirá participantes famosos junto a personas anónimas.

"Vamos a convivir un tiempo con el mundial, va a estar lindo eso", expresó Del Moro, haciendo referencia a que el programa se emitirá en paralelo con la Copa Mundial de Fútbol 2026, lo que podría generar una dinámica especial en la casa.

La producción ya adelantó que enviará invitaciones a figuras del medio artístico, influencers y exparticipantes de ediciones anteriores.

Aunque el formato incluirá celebridades, las reglas seguirán siendo las mismas para todos los jugadores: aislamiento total, pruebas semanales, nominaciones y la decisión final en manos del público. Gran Hermano Generación Dorada buscará renovar el juego sin perder la esencia que lo convirtió en un fenómeno televisivo.

¿Cuál fue el dato clave que reveló Santiago del Moro sobre Gran Hermano Generación Dorada?

Santiago del Moro adelantó en una entrevista con el programa A la Barbarossa (Telefe), esta versión traerá una novedad que promete revolucionar el formato: por primera vez, se permitirá la participación de figuras reconocidas del espectáculo.

“En el nuevo GH, Generación Dorada, el juego cambia y la particularidad será que podrá haber famosos o no famosos, que de hecho alguno de los famosos que estará en la ceremonia pueden ser parte de la generación dorada”, explicó Del Moro el viernes en el ciclo conducido por Georgina Barbarossa.

Además, el conductor reveló que, además de los miles de postulantes que se inscriben cada año para entrar a la casa, la producción enviará invitaciones especiales a personalidades del medio artístico y televisivo.

“No vamos a dar los nombres todavía, pero por ejemplo algunos ex participantes de otras ediciones podrían estar. Hace un rato ustedes nombraron a Milett Figueroa (ex de Marcelo Tinelli) y yo creo que sería bárbara para el programa”, señaló el conductor como un claro ejemplo de que lo será la nueva edición del reality y qué famosos se podrían incorporar.

También deslizó que hay interés internacional por formar parte del ciclo. “Me acaban de decir ayer que ya hay una figura Latinoamericana que está interesada en formar parte”, confesó con cautela, sin revelar identidades.

Aunque esta edición incluirá celebridades, Del Moro aclaró que las reglas seguirán siendo iguales para todos los participantes, y que será el público quien decida quién continúa en competencia.

"Esta vez Gran Hermano puede invitar a famosos o influencers a que formen parte de la temporada. Las reglas van a ser las mismas para todos, todo corre en base a lo que hagan y después decide la gente”, precisó Santiago del Moro.

Vale recordar que el último ganador del reality fue Santiago Tato Algorta, quien se consagró en la edición 2024/2025 durante la final del 24 de junio. En la edición anterior, el título quedó en manos del uruguayo Bautista Mascia, quien disputó el podio junto a Emma Vich y Nicolás Grosman.

