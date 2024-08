Junto a sus compañeros, Karina Mazzocco festejó a lo grande los 3 años al aire de A la tarde: todas las fotos

A la tarde 3.png

En el mismo lugar, también se encontraba Fernando Niembro quien saludó con gran cariño a Karina Mazzocco y posaron para las fotos. El reconocido periodista estaba cenando con su abogado Martín Francolino y un grupo de amigos.

Cabe recordar que el ciclo A la tarde debutó por la pantalla de América en julio de 2021, con la conducción de Karina Mazzocco. Así, a tres años de su estreno, con algunos cambios de horario y de panelistas, el ciclo producido por Jotax sigue más vigente que nunca y se ha convertido en uno de los programas más destacados de la emisora.

Karina Mazzocco contó como quedó su relación con Carmen Barbieri y reveló si la invitaría a su programa

Hace algunos meses Karina Mazzocco estuvo como invitada al programa conducido por Carmen Barbieri, Mañanísima (El Trece) y se vivió un momento de su suma tensión cuando sacaron algunos trapitos al sol.

"Estaba muy dolida, enojada. Pero peleada, nunca me peleé con vos. Sí te contesté lo que vos hablabas, yo te contestaba. Soy bravísima yo. Yo bajo una persiana y me cuesta levantar", fueron las palabras de Carmen en aquel momento.

Pasado un tiempo de este cruce al aire, Karina habló en exclusiva con Primicias Ya y reveló cómo quedaron las cosas entre ambas.

Karina Mazzocco Carmen Barbieri

“No fue el programa donde me sentí más cómoda porque yo realmente iba a una nota a pasarlo bárbaro, conversar, todo. La verdad Carmen me sacó facturas de otro momento cuando yo pensé que realmente ya estaba saldado”, recordó.

Y admitió: “Habíamos hablado de manera íntima, telefónicamente habíamos tenido un ida y vuelta de mensajes y la verdad que me sorprendió que sacara facturas viejas. Pero Carmen también es Carmen y me parece que ese es su sello personal, no hay de qué sorprenderse, quedó todo bien”.

Finalmente, la conductora respondió si está a dispuesta a invitar a su colega a A la Tarde (América), y aseguró: “Ella dijo que sí. Podemos invitarla, si vemos que puede llegar a ser una buena opción, podemos invitarla, claro que si”.