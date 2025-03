Nicole Neumann enfrentó los terribles mensajes que recibe su hija Allegra por la polémica de su fiesta de 15

En ese contexto, Nicole Neumann confirmó que su hija Allegra empezó a recibir mensajes desagradables de la gente al hacerse conocida la interna familiar por su fiesta de 15 años.

"Divino, todo bárbaro, falta un año, con mucha ilusión. Estamos organizando todo. Ella tiene algo en mente, la semana que viene tenemos la primera entrevista con Laurencio Adot", precisó Nicole en charla con el ciclo Mujeres Argentinas, El Trece.

Embed

“Yo con la única que hablo es con mi hija. No sé por qué tanto tema alrededor que no está bueno porque la gente mal interpreta", continuó la modelo evitando seguir hablando del tema.

Y confirmó los duros mensajes que recibe su hija adolescente en redes: "Le están mandando mensajes horribles a mi hija, tiene 14 años. No da. Es un tema interno y no tengo mucho más para decir. Sobre todo porque son chicas y no me interesa que sea público y las implique a ellas”.

En esa línea, en los últimos posteos de Allegra en Instagram se observan varios comentarios de seguidores en alusión a la ausencia de Nicole a su fiesta de 15.

"Por qué le haces eso a tu mamá??? Por qué elegiste a tu papá para sus 15?", "Allegra acordate que mamá hay una sola, madrastra un montón. Mamá siempre va a estar no pierdas ni desperdicies el tiempo disfruta de ella el tiempo pasa saludos", "¿Cómo vas a estar sin tu mamá y sin tu hermano Cruz o acaso preferis a Lucas? Y a Mica antes que tu mamá eso no se hace Madre hay una sola", se leen que le marcan varios usuarios a la adolescente.

nicole neumann.jpg

El feroz descargo de Mica Viciconte tras conocerse la ausencia de Nicole Neumann en los 15 de Allegra

Se desató un gran revuelo cuando Nicole Neumann contó que no estará presente en la fiesta de 15 de su hija Allegra e inmediatamente todas las miradas apuntaron contra Mica Viciconte por no haberla invitado.

En ese contexto, la actual mujer de Fabián Cubero decidió hacer un descargo en sus redes y escribió: "Es muy fácil ponerme en el papel de la ‘mala’ cuando alguien más toma una decisión. En el mundo de la televisión, solo hay dos maneras de ser: ser transparente cuando se prende la cámara o actuar y decir algo que no es cierto".

“Hace siete años que formé una familia ensamblada, y muchas de las periodistas que hoy me criticaron no tienen ni idea del 1% de lo que yo viví. Les recomiendo que midan sus palabras, especialmente esas mamás ‘perfectas’ que hablan como si lo supieran todo. Les recuerdo que yo también soy mamá y, con el tiempo, la vida me fue demostrando que tenía razón. Pero claro, es más fácil perder la memoria en estos casos, ¿no?", siguió.

Mica Viciconte descargo 1

Luego, en otro posteo, expresó: “Me hice cargo de muchas situaciones que no me correspondían, porque así lo sentí y porque así soy. Me parece totalmente injusto que siempre me ataquen a mí, simplemente porque no soy la madre de...¡No hay nada que les venga bien!".

“Les recuerdo que vivo con los hijos de mi pareja, así que convivo con todas las edades. Prefiero ser auténtica, mostrándome igual ante las cámaras que en mi vida cotidiana, porque no voy a fingir quién soy”, remarcó.

Por último menciono a las panelistas Carolina Molinari, Fernanda Iglesias y Pochi, y aprovecho para dedicarles un mensaje sobre su cobertura del tema.

“Les sugiero que hagan su trabajo como corresponde... Investigando bien y dando una opinión sin recurrir al insulto. Ojalá algún día tengan la oportunidad de conocerme y tengan que tragarse cada una de sus palabras, porque hacen daño con lo que dicen y, además, mienten”, manifestó.