La Joaqui tiene nuevo novio y reveló cómo se dio cuenta de que está enamorada por primera vez

“Todos estos años estuve meditando al respecto y me di cuenta de que siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones: me dejaba elegir, no quería estar sola o porque me gustaba jugar a que me enamoraba. Era un mood”, sostuvo la artista.

Inmediatamente, Flor Jazmín Peña le consultó: “¿Y qué sentís ahora de distinto que creés que realmente estás enamorada?”.

La Joaqui, ahí, se sinceró y expresó: “Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Yo siempre que estaba con un chico, me ponía la alarma una hora antes para arreglarme. Toda la vida me pasó eso y ahora me da igual, me levanto despeinada y no me siento incómoda”.

La Joaqui reveló que le rompieron el corazón y compartió un durísimo posteo

En las últimas horas, La Joaqui sorprendió a sus seguidores una vez más dejando mensajes en su cuenta de Instagram que sugieren que estaría pasando por una crisis amorosa, aunque decidió no mencionar al destinatario.

La cantante posteó una foto de Luis Miguel junto a Mariah Carey, recordando aquella mediática relación amorosa que ya terminó muchos años atrás pero quedó en el imaginario popular como una de las grandes parejas del pop.

A continuación, la amiga de L-Gante escribió una frase de corazón roto: “Ahora vos estás con otra” y le sumó un emoji de corazón roto. Esta frase podría remitir a una de sus más recientes canciones, “Dios me perdone”, en la que expresa: “Si te vas con otra, besás otra boca”.

Por otro lado, en su feed de Instagram subió un video en el que está siendo fotografiada y filmada por decenas de celulares simultáneamente. Mientras tanto, ella se presenta con una mirada melancólica, dando a entender que mientras la fama arrasa, en su corazón habita el dolor.

Para acompañar este posteo escribió: “Todavía te pienso”, aunque no se conoció a quién fue dirigido el mensaje. “Yo también te pienso”, le respondió el bailarín Emir Abdul Gani, amigo de la cantante.