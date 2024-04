La terminante respuesta de Ángel de Brito cuando le consultaron si la enfermedad de Furia era real

Y continuó: "Puede que a los cuarenta años me pegue el nivel tres y ahí se complica. Tengo que hacer vida sana, que no fume tanto, no puedo entrenar lo que entrenaba antes".

Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, al abrir la caja de preguntas, a Ángel de Brito le consultaron si era real el diagnóstico de la polémica participante o si se trata de parte del show televisivo para mantener el rating del exitoso reality.

Ahí, el conductor de LAM, América Tv, fue contundente y confirmó que el diagnóstico de la tatuada es cierto. "¿Es verdad lo de Furia? No creo que lo hagan por show", le preguntó un seguidor a Ángel.

Y el periodista fue categórico: "Por supuesto, es cierto. Más allá de cómo se haga el tema. El diagnóstico de Furia es real".

Furia tiene leucemia: alertan sobre los factores de riesgo en la casa de Gran Hermano

Luego de que Juliana Furia Scaglione confirmó el diagnóstico de leucemia estadio 1 tras realizarse unos chequeos médicos, en el ciclo Entrometidos en la Tarde, Net Tv, analizaron los factores que ponen en riesgo la salud de la participante dentro de la casa de Gran Hermano.

Eugenia Schlatter apuntó al respecto: “Furia está manteniendo relaciones íntimas con Mauro", y añadió la falta de higiene que existe en el reality. “Toda la casa está sucia", remarcó, haciendo foco en que la polémica participante padece un cuadro de anemia.

“Suponte que vos sos limpia, pero el chico capaz no se limpia bien… Se puede contagiar algo ahí también”, remarcó en ese aspecto la panelista. sumando además que el perro Arturo deja pelos en los ambientes.

Por su parte, Carlos Monti en la misma línea se mostró indignado con la falta de higiene de los participantes dentro de la casa y que esto no ayuda en el momento que atraviesa la tatuada: "Es muy simple, entran, limpian. Si no lo hacen, empiezan los castigos. Quedas nominado, vas a placa hermano... No entremos en detalles porque me dan arcadas", lanzó.

En cuanto a la salud de Furia, el conductor observó: “Debería erradicar el cigarrillo, no fumar menos. Pero bueno, ella dice que los médicos le dijeron que ‘tenés que fumar menos’, y va a fumar menos”.

“Creo que debería tener otro tipo de alimentación, que no es la alimentación que están teniendo dentro de la casa. Pero bueno, eso ya es una cuestión de ella, es una cuestión del programa, y es una cuestión en la cual yo no me voy a meter”, enfatizó Carlos Monti.