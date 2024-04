Quién ganó el viaje de lujo a Punta Cana en Gran Hermano

En la primera ronda, Virginia, Darío, Mauro y Florencia fueron los únicos en contestar bien las preguntas. Se llevaron un punto cada uno. Luego, en la segunda, se contaron dos puntos por cada respuesta correcta; acertaron todos.

La tercera ronda respondieron bien todos los participantes, menos Emmanuel, que supuso que Quito, Ecuador, está más cerca de Buenos Aires que Asunción, Paraguay.

Más adelante, Darío, Mauro, Florencia, Virginia y Bautista pasaron a la ronda final. En esta instancia, Darío quedó eliminado por no decir el nombre del río Nilo; Mauro por no saber que la puerta de Brandeburgo se encuentra en Berlín, y Florencia por creer que Céline Dion es estadounidense y no de Canadá.

La gran final fue entre Virginia y Bautista, quienes tuvieron que responder cuántas sucursales de la marca auspiciante hay en Argentina. La respuesta que más se acercaba al número correcto era la ganadora. La rubia ganó porque dijo 300 y son 125 sucursales. El uruguayo, en tanto, contestó 360.

Gran Hermano: la polémica actitud de Nicolás que pone en riesgo su relación con Florencia

Las cosas no están nada bien entre Florencia Regidor y Nicolás Grosman en la casa de Gran Hermano. La estudiante de Relaciones Públicas está harta del muchacho, que no define qué siente verdaderamente por ella.

En una charla con Furia y Mauro D'Alessio, la rubia contó que, en las últimas horas, el chico tuvo una actitud muy fea con ella, que la hace pensar en romper la relación.

"Me fui a dormir temprano y no podía dormir. Estaba ansiosa. Me senté al lado de él y le dije: 'no puedo dormir, ¿podemos dormir juntos?'. Me respondió: 'prefiero dolor solo'. Yo le iba a empezar a gritar ahí, pero me quedé tranquila", detalló Flor al conversar con Juliana.

"¿Qué te cuesta hacerlo por mí? 'Lo que pasa es que duermo incómodo', me dijo. 'Ya sé que dormís incómodo, yo también duermo incómoda, pero me siento mal y con vos me duermo más rápido', le contesté", siguió.

Flor dejó entrever que esta crisis podría derivar en el fin de la relación. "Ya está, ¡basta! ¡Estoy quedando como una estúpida! No me podés decir un día sí, un día no, un te pinta y otro día no", remató.