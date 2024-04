Mario Pergolini liquidó a Migue Granados y su proyecto en Olga: "Es un..."

Embed

"Y bueno, es el camino que eligieron, el de la independencia. Parece que querían hacer el 'Ultimo de los cartuchos0 (programa que hacía Migue en Vorterix) con Jimena Barón y Lucas Fridman. Seamos sinceros, aprendieron todo lo que saben, acá. No sabían nada, pero nada. Se golpeaban contra las paredes. Ni caminar sabían", siguió.

Pergolini dejó en claro que se sintió defraudado por los ex integrantes de Vorterix. "Vamos avivando giles, es tremendo esto", concluyó.

El momento incómodo que vivió Jimena Barón al aire en Olga: "No voy a fingir"

Tras la salida de Sofía Morandi del equipo de Soñé que volaba, el programa de Migue Granados en Olga, Jimena Barón fue convocada para ocupar el lugar de la actriz y humorista. La intérprete de "La Tonta", "La Cobra", "La Araña", entre otros hits, le puso su impronta al programa.

Este miércoles se vivió un momento muy incómodo al aire en el canal de streaming. En el ciclo hicieron un especial dedicado a Los Redondos, una banda de la cual ella no es fan. En las redes, la ex de Daniel Osvaldo fue cuestionada por no mostrarse entusiasmada con los artistas que fueron a rendir tributo al grupo creado por El Indio Solari.

Sin vueltas, Jimena reaccionó al en vivo. “Para que no digan que no laburo, si hablo porque hablo, si no hablo porque no hablo, chicos. ¿Qué quieren? Estoy aprendiendo, no voy a fingir un fanatismo ni en pedo”, exclamó.

La actriz y cantante aclaró que le parecía "hermoso" el trabajo de quienes fueron a rendir tributo a Los Redondos. "No va a pasar, estoy acá con todo mi respeto aprendiendo cosas y escuchando canciones con unas versiones hermosas, con el chelo”, advirtió.