Martín Ku de Gran Hermano recibió un polémico grito del exterior y quedó preocupado

En las últimas horas, se conoció que recibió un tremendo grito del exterior y quedó en shock. “Chino culo roto”, le dijeron. Al escucharlo, rápidamente se dio cuenta que algo no estaba bien en su juego.

Y siempre picante, Furia replicó el mensaje con humor: “Gritaron ‘Chino culo roto’. En serio”.

“No puedo creer que me hayan gritado eso”, dijo Martín, entre risas y con cara de preocupación. Luego Juliana agregó: “Se está cagando de risa, pero no lo puede creer”.

Furia reveló cuál será su próxima víctima en Gran Hermano: "La semana que viene lo saco"

En Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione volvió a elegir a su próxima víctima y enfrente de uno de los 'Bros' vociferó el nombre del jugador que planea eliminar.

Todo sucedió cuando Furia estaba en una de la habitaciones bailando y cantando uno de los temas que sonaba dentro de la casa. Acto seguido, pasó Federico 'Manzana' Farías, que salía de la ducha, y lo saludó.

Acá, molestando a los 'Bros' para que se levanten. Les tocó esta semana, les voy a hacer la vida imposible”, le dijo a Manzana. “Capaz que Bautista (Mascia) se salve un poquito, pero no sé”, agregó la tatuada mirando al uruguayo, que se estaba despertando.

“Tengo un comunicado, me acaban de llamar. Avisale a Martín (Ku) que si se me pone en contra esta semana, la semana que viene lo saco afuera”, disparó.

Y advirtió: “Que no me rompa las p.., que ahora si, la que me hicieron a mí les vuelve”.