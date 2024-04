La palabra de Gonzalo Valenzuela tras una grave denuncia en Chile

El actor chileno negó haber tenido comportamientos indebidos y comentó: “Eso está donde tiene que estar, que es en las manos de la Justicia”.

“Ése es un tema que no toco porque me parece superdelicado”, añadió la ex pareja de Juana Viale. Y sumó: “Van a venir más denuncias así, porque hay gente muy mala, capaz de inventar cosas terribles. Yo estoy tranquilo porque nunca le he hecho el mal a nadie”.

Luego, dio como ejemplo otras situaciones similares que vivió: “En la Argentina me pasaba que había mujeres que decían que habían estado conmigo y que yo nunca las había visto en mi vida. Todas calumnias”.

Actualmente, el actor está en pareja con Kika Silva, con quien se casó en secreto en Las Vegas el año pasado.

gonzalo valenzuela kika silvas tapa.jpg

El relato de la mujer que acusó a Gonzalo Valenzuela de abuso sexual

En la televisión chilena, una mujer aseguró que Gonzalo Valenzuela le tocó sus genitales sin su consentimiento durante una fiesta que se desarrolló en Santiago.

“Yo voy a contar algo que me pasó este año, hace varios meses. Yo llegué nomás a una fiesta, así de sorpresa. Estaba como divertido, lo estaba pasando bien. Y adentro había una mesa de poker y había billetes arriba de la mesa y todo. Y me invitan para allá”, arrancó diciendo Karla Rocha.

Luego siguió: “Yo me siento y al lado de mí estaba el actor Gonzalo Valenzuela. Y él me muestra un acto sexual extremo en el teléfono y me dice que me fuera con él, y yo le digo que no”.

Acto seguido, la mujer chilena dio detalles del presunto abuso: “Y en la plena calle, él me agarra la vagina desde abajo para arriba, pero con toda, muy fuerte”.

“Yo estaba muy mal y, el día que hablé con una psicóloga y le conté lo que había pasado con lujo de detalles, ella me decía que todo era un abuso sexual, y me dijo ‘tienes que denunciarlo’”, añadió.

También recordó qué pensó en aquel entonces: “Yo creo que, si hubiese sido un hombre cualquiera, lo hacía parir en un juicio. Pero me empecé a cuestionar porque él era conocido, y no sabía si meterme en eso y someterme a todo ese estrés”.

Por último, dijo: “Tiene una fama por todo el lado de mujeriego. Tiene un tema con las mujeres heavy. Tiene un tema con la farra heavy. Tiene un tema con las drogas heavy”.