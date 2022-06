Gonzalo Valenzuela reveló los motivos por los que se fue sin pagar la cuenta de un restaurante

Así las cosas, en las últimas horas las cámaras de Intrusos (América TV) encontraron a Gonzalo Valenzuela y no dudaron en consultarle sobre aquel bochornoso episodio. “Le agradezco a la persona que dijo eso porque es la verdad. Si no hubiese sido por ella, no pagaba la cuenta. Me fui sin querer. Me fui, no pagué, es verdad. Pero fue sin querer, no hubo ninguna estrategia”, se atajó el actor de entrada.