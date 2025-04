Melody Luz apuntó fuerte otra vez contra Alex Caniggia y confirmó a ¿su nuevo novio?

"Fueron a cenar al restó de él (Tribu), que tiene en San Isidro. Se los vio muy acaramelados", le habían dicho a este portal testigos que presenciaron ese tierno momento.

A través de sus redes sociales, la mamá de Venezia expresó en las últimas horas: "Los dos somos libres de hacer lo que queramos. Los dos opinamos mutuamente que somos muy buenos padres y es lo que hoy en día importa".

Inmediatamente, sin dar detalles de su separación, aseguró: "No fui feliz por mucho tiempo, por muchas razones y siento que me lo merezco".

"Merezco ser feliz, merezco hacer las cosas que sienta que me hagan bien y que no molesten a nadie. Así que eso hago", siguió Melody.

Por último se refirió a Caniggia y manifestó: "A él solo le deseo felicidad porque es una muy buena persona y siempre va a ser el papá de mi hija".

La más sincera confesión de Alex Caniggia tras su separación de Melody Luz: "De verdad quería..."

Hace apenas 10 días, Alex Caniggia sorprendió a todos anunciando su separación de Melody Luz a través de sus redes sociales, algo que ella confirmó también de inmediato.

Y si bien tanto él como ella evitaron hacer públicos los motivos de tal decisión luego de tres años juntos y una hija en común, lo cierto es con el pasar de los días y el acercamiento de la bailarina al chef de El hotel de los famosos, el mellizo abrió su corazón e hizo una profunda reflexión desde sus Instagram Stories sobre su estado de ánimo y sus sentimientos más profundos.

Así, primero compartió una seguidilla de tres posteos refiriéndose a las tres etapas del amor, donde en la primera todo es color de rosa, en la segunda comienzan a verse las imperfecciones del otro y surgen las peleas; así como en la tercera etapa es cuando uno realmente se enamora de la pareja haciendo perfectas aquellas inevitables imperfecciones del otro.

En tanto, luego sumó una nueva reflexión que, de alguna manera, estaría demostrando su arrepentimiento sobre su ruptura con la mamá de su hija Venezia y, sobre todo, sus ganas de volver con ella.

"Si me preguntan por ella... Te diría que no pudimos estar juntos y cambiaría de tema. Pero si me agarras un poco sensible te diría que... Que de verdad quería estar con ella, que quería que fuera ella y nadie más que ella fue la única que hizo que estuviera dispuesto a enamorarme y que logró que me enamorara de sus ojos, nariz, su cabello, cada parte de ella, de cómo se emocionaba al contarme algo que le gustaba", expresa la primera parte de la extensa reflexión tomada de la cuenta de Instagram @somos_uno16.

"Te diría que la extraño, que extraño su manera de hablar, te diría que después de todo la seguiré teniendo en mi corazón. Con la esperanza de que algún día podamos estar juntos como queríamos", finaliza el escrito que Alex Caniggia hizo suyo en una clara señal destinada a recuperar el amor de Melody Luz. ¿Estará a tiempo?