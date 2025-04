Habló la supuesta tercera en discordia entre Javier Milei y Yuyito González, y dio firmes detalles

La periodista y asesora de imagen se refirió a las versiones que circularon y donde Yuyito la habría involucrado en su relación con Milei.

"Soy periodista, pero no puedo dar más información. Es lo que me llevó a la asesoría de imagen", explicó Rosmery Maturana ante las cámaras del programa que conduce Marcela Tauro.

Embed

Y aclaró: "Hace mucho lo conozco (a Milei)". Ante las consulta de la cronista sobre los rumores de relación cercana entre los dos que hay, explicó: "Dicen, solo dicen".

"Nunca trabajé con Javier, lo asesoré pero por una cosa nuestra en todo el año de campaña. No soy ni del partido ni nada, es una cosa particular", argumentó sobre su vínculo con el presidente.

Luego añadió: "Solo le cambié el look de las corbatas, la campera, los trajes. Pero fue una cosa mía, particular. A partir de ahí tuvimos una amistad".

"Yuyito dice que vos sos la culpable de la separación", le marcaron a la entrevistada. Y ella contestó picante: "Preguntale a Yuyiyo". Y consultada sobre si se veía como primera dama, Rosmery Maturana respondió entre risas: "Capaz que sí pero no sé con quién".

rosmery maturana infama.jpg

Fátima Florez aniquiló a Yuyito González y la acusó por haberle "robado" a Javier Milei

En su regreso al aire con su programa, Yuyito González sorprendió al anunciar su separación de Javier Milei después de unos meses de noviazgo y explicó los motivos.

"Quiero anunciarles que he hemos decidido terminar nuestra relación con Javier Milei, esto es consensuado. Estamos en perfectas condiciones de relación pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza y madurez", comentó la conductora.

Lo cierto es que en una entrevista con Viviana Canosa, Fátima Florez arremetió fuerte contra Yuyito tras su separación del presidente, al recordar aquella polémica entrevista de González en Empezar el día, Ciudad Magazine, cuando la humorista estaba en pareja con él.

“En su momento me pareció realmente de zorra pero ya está, pasó hace un montón. Todo el mundo sabíamos que estábamos de novios", recordó picante la actriz sobre aquella entrevista de Yuyito a Milei que tanto revuelo generó.

Y apuntó fuerte contra Yuyito: "No sé si enojada pero me pareció una actitud de mujer con poca sororidad hacia otra mujer, el tirarse a agarrarle el muñeco. En el programa de ella tenía los muñecos de madera pero me quiso agarrar el muñeco de carne mío”.

Luego, contó que está soltera y disfrutando este momento: "Estoy bien hace muchos meses, soltera, viviendo tranquila, chongueando un poco. Me lo merezco, es un momento donde voy a priorizarme yo, siempre estuve en pareja y dándolo todo. Tengo toda la libido puesta en mi trabajo y carrera".