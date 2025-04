Chiara escuchó el grito más terrible del afuera que sacudió a todos en Gran Hermano

“¡Chiara acomodada!”, retumbó claramente desde el afuera apuntando directamente a Chiara Mancuso. Ante este episodio, se subió la música de inmediato en la casa y Santiago del Moro llamó a todos los participantes a reunirse en el living, que cierren la puerta, y les dio una clara advertencia a todos.

Embed

"No sean estúpidos, los gritos no existen. No le den bolilla, cuando escuchan algo se meten de nuevo en la casa y hacen que nunca existió. No les den la posibilidad que les cambie el humor por un grito a favor o en contra", les avisó el conductor.

"Es como la vida, la mirada del otro, que te resbale. No puede interferir un comentario del afuera el comportamiento de una persona que está aislada hace cinco meses", continuó firme ante la respuesta de Sandra sabiendo que pueden ser sancionados si comentan lo que escucharon.

"Así que déjense de joder con eso, escuchan un grito y se meten, no existe eso. Aparte todo tiene intención, para generar algo o por ahí entienden cualquier cosa ustedes. Es lo que pasa en la casa, el resto, de palo", concluyó su dura advertencia en cuanto a los gritos del exterior.

sandra priore gran hermano.jpg

El sorpresivo anuncio de Santiago del Moro que revolucionará la casa de Gran Hermano 2024

El conductor de Gran Hermano 2024, Telefe, Santiago del Moro, hizo un fuerte anuncio que afectará a uno de los familiares de los participantes.

Minutos antes de que terminara el programa, el presentador informó: "Mañana la casa va a tener que expulsar a alguien".

"Ya van a ver de qué manera", agregó Del Moro misterioso. "Va a entrar alguien, van a recibir una sorpresa y van a pasar cosas. Va a estar picante", adelantó.

En la última gala de eliminación del reality se fueron Lucas, el marido de Sandra Priore; Diva, la hermana de Juan Pablo De Vigili y Ariel, el amigo de Ulises Apóstolo.

En tanto, Pablo, el amigo de Selva Pérez; Giovanni, el hermano de Chiara Mancuso, Alberto 'El Pestañas', el novio de Luz Tito; Titi, la hermana de Eugenia Ruiz y Augusto, el amigo de Tato Algorta continúan en el juego.