Lali Espósito cumplió 35 años y Pedro Rosemblat la sorprendió con una dedicatoria especial

Además, Pedro eligió la canción “Viva el Sol”, de Jairo, para musicalizar la publicación y completar el romántico saludo dedicado a la artista en una fecha muy especial para ambos.

Por su parte, Lali también recurrió a sus redes sociales para compartir la felicidad que le genera cumplir un nuevo año de vida. La cantante publicó imágenes del look que eligió para celebrar sus 35 años y, mediante su canal de difusión, les hizo llegar un mensaje a sus seguidores para agradecerles por el amor y los saludos que recibió en una fecha tan especial.

"Gracias por el cariño virtual", escribió en su cuenta de Instagram la cantante, agradecida por los saludos recibidos.

Cuándo se casaría Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se preparan para dar un paso más en su relación, aunque todavía mantienen en reserva algunos detalles de su esperado casamiento. En las últimas semanas, circularon versiones sobre la fecha de la boda, pero la propia cantante se encargó de desmentir una de las más fuertes.

La información había sido difundida por Pepe Ochoa en LAM (América TV), donde aseguró que la pareja se casaría el próximo 30 de octubre. Sin embargo, Lali reaccionó a esa versión en redes sociales con una contundente respuesta: “Fake”, dejando en claro que la fecha que trascendió no estaba confirmada.

Por su parte, Pedro había adelantado algunos detalles sobre la celebración y explicó que su intención es mantener un perfil íntimo, lejos de un megaevento. Además, confirmó que habrá casamiento civil, aunque por el momento no se conocieron precisiones oficiales sobre cuándo y dónde se realizará la boda.