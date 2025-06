Mauro Icardi subió fotos de la China Suárez haciéndole upa a sus hijas para enfurecer a Wanda Nara

"Acá están las lágrimas de mis dos hijas... Felices en familia. De la única manera que derraman lágrimas es estando y viviendo en la mentira y circo de la madre!!!", disparó sobre un collage de fotos donde incluso la China Suárez posa con una de las nena a upa y abrazadas. Al tiempo que aclaró picante: "Les tapo la cara porque recuerden que la madre me hizo una denuncia para que no publique a mis hijas... pero ella sí publica diariamente. ¿Le dolerá ver la realidad de la felicidad de dos nenas, me pregunto yo?".