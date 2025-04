Las inesperadas declaraciones de Tato contra Martina de cara a la gala de eliminación en Gran Hermano

"No quiero que se vaya Martu pero esto no deja de ser un juego. Las personas que siento cercanas en el juego no están en placa y después está lleno de personalidades fuertes", deslizó en una charla con Luchi y Luz.

Fue así, que demostró que Martina no es considerada como cercana ya que ella se encuentra en placa junto a Catalina, Ulises, Gabriela, Selva, Eugenia y Chiara.

"Le terminó dando la razón a cata de que eran sus títere", "Las usa y después las descarta", "Cuanta razón tenia Chiara con este muchacho", "Ya tiró a una de sus muñequitas de torta", "La siente mas cercana a Luchi q a Martina?? Increíble", comentaron los fanáticos.

Tato apuntó fuerte contra la producción de Gran Hermano 2024: el motivo

Anoche en Gran Hermano 2024 los participantes vieron la presentación que grabó cada uno para ingresar al reality de Telefe.

En su casting, Tato Algorta se comparó con Marcos Ginocchio, el ganador de la edición 2023, y recibió duras críticas por esa afirmación.

En la casa también hubo repercusión por los videos que mostraron al aire de cada uno. El uruguayo se quedó bastante insatisfecho con el recorte que hizo la producción de su presentación.

"Yo decía 'a mi me sacan la primera semana' porque algo de esto salió en la presentación. No es que mi casting fue eso, fue muchísimo más...", expresó el muchacho.

Tato suena como favorito para la final de Gran Hermano y está entre los jugadores con más apoyo del público. De todos modos, como con cada participante despierta amores y odios.